تطورات الوضع في السودان | مأساوي وبؤر مجاعة .. والعمل على وصول الدعم للأسر
أمين «الجبهة الوطنية»: ننافس لخدمة الوطن لا من أجل المناصب
مصطفى بكري: الفنان محمد صبحي واحد من أبرز رموز الدرما في مصر والعالم العربي
مصطفى بكري في ذكرى استشهاد العقيد محمد مبروك: سيظل اسمه خالدا في عقول وقلوب المصريين
ينطلق في أول يناير.. أسماء محطات المونوريل ومسار شرق النيل كاملا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
واجهوه بسرعة وضروري | منشور مثير من ياسمين عبد العزيز لسبب صادم
هل هو مهندس كيمياء نووية؟.. مصطفى بكري يكشف تفاصيل مقـ.ـتل شاب في الإسكندرية
وزير الخارجية السوري: انتخابات رئاسية خلال 4 أو 5 سنوات
نتنياهو يحذر: مصير سوريا مرتبط بالسويداء وحماية الدروز
دفاع ناشئي بيراميدز: رئيس النادي زور محررات رسمية ويستحق العقاب
كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور
أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

نجوم الفن
نجوم الفن
إيمان عبد اللطيف

شهدت السجادة الحمراء هذه الليلة العديد من إطلالات النجمات خلال حضورهن حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي في دورته الـ 46، حيث تألقت النجمات بفساتين مميزة كعادتهن.

وتألقت بعض النجمات باللون الازرق و كان على رأسهن الفنانة نجلاء بدر و الفنانة هبة مجدى والفنانة صبا مبارك.

ومن أبرز النجوم الذين حرصوا على حضور الافتتاح: ليلى علوي، يسرا ، درة، ميريهان حسين، أحمد السقا ، أحمد مجدي ، صبري فواز ، ليلى عز العرب ، وهاجر الشرنوبي.


ومن المقرر أن يكرم اليوم عدد من الفنانين منهم الفنان خالد النبوي، بجائزة فاتن حمامة للتميز ، فيما يتم منح المخرج الكبير عمر عبد العزيز جائزة الهرم الذهبي، كما سيتم تكريم مدير التصوير السينمائي الكبير محمود عبد السميع بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر.

نجوم الفن هبه مجدى إطلالات النجوم

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

صبري فواز

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

بالصور

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

خالد النبوي وصبري فواز على السجادة الحمراء لعرض فيلم "ضايل عنا عرض"

صبري فواز

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

