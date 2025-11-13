فاروق حسني يفوز بجائزة "بطرس غالي" لعام 2025 تقديرًا لمسيرته في العمل الثقافي والإنساني

فاز الدكتور فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق، بجائزة مؤسسة "كيميت بطرس غالي للسلام والمعرفة" المخصصة للشخصية المصرية لعام 2025، تقديراً لمسيرته الممتدة في العمل الثقافي وخدمته للوطن والإنسانية.

وشهد الحفل حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط، ووزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبدالعاطي، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين وأعضاء مجلس أمناء المؤسسة، ونخبة من الشخصيات العامة والدبلوماسيين وأعضاء مجلس النواب.

وأعرب الدكتور فاروق حسني- في كلمة ألقاها عقب تسلمه الجائزة- عن سعادته وامتنانه لهذا التكريم الذي يحمل اسم الدكتور الراحل بطرس بطرس غالي، قائلاً: "أنا سعيد جداً أن أكون معكم اليوم لأعبّر عن امتناني وتقديري لهذا التكريم الذي أعتز به، فهو يحمل اسم شخصية غالية وعزيزة جداً على قلبي؛ فهو الأستاذ والصديق والمعلم والزميل أيضاً الدكتور بطرس غالي، الذي كان قدوة في العطاء ورمزاً في خدمة الوطن والإنسانية".

وأعلن الدكتور فاروق حسني، عن تبرعه بالقيمة المادية للجائزة لصالح مستشفى "أبو الريش للأطفال"، تقديراً لهذا الصرح الإنساني العريق.

واختتم كلمته بتوجيه الشكر إلى مؤسسة "كيميت بطرس غالي"، متمنياً لها دوام النجاح والتوفيق في مسيرتها لإحياء اسم الدكتور بطرس بطرس غالي، وما يمثله من قيم الإخلاص والعطاء في خدمة الوطن والإنسانية.

