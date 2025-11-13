جوارديولا: مباراة كتالونيا وفلسطين رسالة تضامن وتكريم لأرواح الرياضيين في غزة

أعلن بيب جوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، أن المباراة الودية المنتظرة بين منتخب كتالونيا ومنتخب فلسطين، والتي ستُقام الثلاثاء المقبل على الملعب الأولمبي بمدينة برشلونة، تأتي تكريمًا لأكثر من 400 رياضي فقدوا حياتهم في غزة جراء الغارات الإسرائيلية.

رسالة جوارديولا الإنسانية

وفي خطاب رسمي، قال جوارديولا:"برشلونة مدينة السلام، وستستضيف هذا الثلاثاء على الملعب الأولمبي مباراة بين منتخب كتالونيا ومنتخب فلسطين."

وأضاف:"إنها أكثر من مجرد مباراة؛ إنها صرخة تضامن وتكريم لأكثر من 400 رياضي رحلوا في غزة. دعونا نملأ المدرجات، فجميع عائدات التذاكر سيتم التبرع بها للمساعدات الإنسانية والمشروعات المجتمعية في فلسطين."

استعدادات المنتخب الفلسطيني

ويتواجد المنتخب الفلسطيني حاليًا في مدينة بيلباو الإسبانية استعدادًا لخوض اللقاء الودي أمام كتالونيا، وسط ترقب جماهيري واسع. ومن المنتظر أن يشهد الملعب حضورًا كبيرًا من الجماهير الفلسطينية والعربية، إلى جانب مشجعي كتالونيا الذين أبدوا دعمهم لهذه المبادرة التضامنية.

مباراة تحمل رسالة

ومن المتوقع أن تشكّل المباراة حدثًا رمزيًا ذا طابع إنساني ورياضي في آنٍ واحد، لما تحمله من رسالة سلام وتضامن مع الرياضيين وضحايا الحرب في غزة، في خطوة لاقت إشادة واسعة داخل الأوساط الرياضية الأوروبية والعربية.