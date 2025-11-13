موعد نهائي ملحق إفريقيا المؤهل لـ كأس العالم 2026 بعد فوز نيجيريا على الجابون

حقق منتخب نيجيريا فوزًا كبيرًا على نظيره منتخب الجابون بنتيجة 4-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم على ملعب مولاي الحسن في المغرب، ضمن منافسات نصف نهائي الملحق الإفريقي المؤهل إلى كأس العالم 2026.

تفاصيل المباراة

بدأ المنتخب النيجيري اللقاء بقوة، ونجح في افتتاح التسجيل مبكرًا عن طريق النجم فيكتور أوسيمين الذي أحرز هدفين، قبل أن يضيف كل من سيدر أدجوكيه وأكور أدامز هدفين آخرين، ليحسم النسور الخضر المباراة لصالحهم بأربعة أهداف مقابل هدف.

بينما سجل هدف الجابون الوحيد اللاعب ماريو لمينيا.

نظام الملحق الإفريقي

ويقام الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 بمشاركة أفضل 4 منتخبات احتلت المركز الثاني في مجموعاتها خلال التصفيات، وهي: نيجيريا، الجابون، الكاميرون، والكونغو الديمقراطية.

ويتأهل الفائز من الملحق إلى الملحق العالمي الذي سيحدد المنتخبات المتبقية المتأهلة إلى نهائيات كأس العالم.

المواجهة المقبلة

وبعد هذا الانتصار الكبير، تأهل منتخب نيجيريا إلى نهائي الملحق الإفريقي، حيث سيواجه الفائز من مباراة الكاميرون والكونغو الديمقراطية.

موعد نهائي الملحق الإفريقي

ومن المقرر أن يقام نهائي الملحق الإفريقي المؤهل لكأس العالم 2026 يوم الثلاثاء المقبل على ملعب مولاي الحسن في المغرب.