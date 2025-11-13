يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

كشف التحريات الأولية في واقعة مقتل مهندس الكيمياء بالإسكندرية، أنه لا يعمل في مجال تخصصه وهو الكيمياء النووية، بل يعمل موظفًا بإحدى الشركات.

وكشف مصدر أمني أن المجني عليه حاصل على بكالوريوس في الهندسة النووية ويعمل في إحدى توكيلات السيارات الشهيرة.

وتمكنت قوات الأمن من القبض على المتهم بعد ساعات من ارتكاب الجريمة، وتبين من المعاينة وجود المجني عليه بمحل الواقعة مصابًا بعدد 7 طلقات نارية أُطلقت من سلاح ناري «طبنجة».

وتكثف الأجهزة الأمنية تحرياتها لكشف الأسباب والدوافع الكاملة وراء الواقعة.

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُحيل المتهم والمضبوطات إلى جهات التحقيق المختصة لمباشرة الإجراءات القانونية.

وقد باشرت النيابة التحقيقات في الواقعة ومن المقرر استجواب المتهم وإجراء مناظرة لكيفية تنفيذ الجريمة خلال الساعات المقبلة.