تحقيقات وملفات

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

أحمد العيسوي

قُتل مهندس شاب على يد صديقه في واقعة مأساوية هزّت الشارع السكندري، في جريمة أثارت جدلاً واسعًا حول دوافعها وحقيقة الحالة النفسية للجاني.

وترفض أسرة الضحية بشدة الادعاء بأن المتهم يعاني من اضطرابات نفسية، معتبرةً أن ما حدث جريمة قتل مدبرة تمت عن سبق إصرار وترصد.

شهادة قريبة المجني عليه.. "القاتل ليس مريضًا نفسيًا"

وقالت ابنة خالة القتيل - في تصريحات خاصة لموقع صدى البلد، إن الجاني معروف للأسرة منذ سنوات، وكان يبدو طبيعيًا تمامًا أثناء دراسته الجامعية مع الضحية.

وأضافت أن المتهم "ادّعى الجنون بعد وفاة والدته للهروب من التزاماته"، مؤكدة أنه لا يعاني من أي اضطراب نفسي حقيقي.

وأوضحت أن العلاقة بين القاتل والمجني عليه توترت مؤخرًا بسبب خلافات شخصية، وأن أسرة الجاني كانت تطرده من المنزل باستمرار، مما كان يدفعه للجوء إلى ابن خالتها عبد الله (المجني عليه). 

كما أشارت إلى أن الجاني ابتزّ الضحية بصور تخص زوجته، وأنه راقبه يوم الحادث بعد خروجه من عمله واستأجر سيارة لينفذ جريمته بدم بارد، مؤكدة أن "ما فعله كان مخططًا له مسبقًا وبكامل وعيه".

بيان وزارة الداخلية.. ضبط الجاني والسلاح المستخدم

وفي بيان رسمي، أعلنت وزارة الداخلية أنه بتاريخ 12 الجاري تبلغ لقسم شرطة كرموز بالإسكندرية بإطلاق أحد الأشخاص أعيرة نارية تجاه آخر ووفاته بدائرة القسم.. وبالانتقال تبين حدوث مشاجرة بين المتوفى (حاصل على بكالوريوس هندسة، ويعمل مندوب مبيعات بأحد توكيلات السيارات) وآخر، قام على إثرها الأخير بإطلاق أعيرة نارية تجاه المجنى عليه محدثاً إصابته التى أدت إلى وفاته وفر هارباً بسيارته.
وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية الجاني وضبطه والسلاح المستخدم، وتبيّن أنه مهندس أيضًا ومقيم بمنطقة الدخيلة. وأكد البيان أن المتهم سبق إيداعه مصحة نفسية، وتبين أنه تربطه علاقة صداقة بالمجنى عليه منذ فترة الدراسة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لخلافات سابقة بينهما، حيث تعدى على زوجة المجنى عليه بالسب والتشهير بمواقع التواصل الاجتماعي وتم الصلح بينهما خلال شهر نوفمبر 2024، وقيام المجنى عليه بشكايته لوالده الذى قام بتعنيفه، فقرر الانتقام منه وارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

