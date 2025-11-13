قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الأردن يدين إحراق مستوطنين لمسجد في الضفة الغربية ويحمل إسرائيل مسؤولية التصعيد
بيراميدز في قائمة الكاف المختصرة لـ أفضل نادٍ بإفريقيا 2025
روسيا: 100 طائرة مُسيّرة أوكرانية حاولت مهاجمة منطقة بيلجورود آخر 24 ساعة
مدبولي يشهد عقد إدارة وتشغيل مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح المهرجان الشتوي غدا
بسبب تقييم الأداء.. إقالة عدد من قيادات البنية الأساسية في هيئة السكة الحديد
مصر شريك رئيسي.. وزير الخارجية: إعادة إعمار غزة تتطلب دعمًا دوليًا فاعلًا ومستدامًا
بديل بطاقة التموين.. ما هي مميزات الكارت الموحد 2025؟
الضغط الدولي يتزايد.. أمريكا تهاجم «الدعم السريع» في السودان: علينا منع تسليحهم |فيديو
انطلاق معرض عقارات النيل في دبي بنسخته الـ18 بمشاركة 24 شركة كبرى
«سيبوا الكلاسيكيات تعيش زي ما اتولدت».. حسين فهمي يُهاجم فكرة تلوين الأفلام القديمة |فيديو
صلاة الاستسقاء .. اعرف كيفيتها ودعاءها وفضلها
سرايا القدس وكتائب القسام تسلم جثة أحد الأسرى لسلطات الاحتلال
فن وثقافة

مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

مسلم
مسلم
قسم الفن

يستعد الإعلامي العراقي نزار الفارس، لاستضافة مغني  المهرجانات مسلم في حلقة جديدة من برنامجه "من قريب" المذاع عبر قناة دجلة يوم الجمعة المقبل، حيث يُتوقع أن تكون الحلقة مليئة بالمفاجآت والكشف عن تفاصيل مثيرة حول مسيرته الفنية.

وقال مسلم خلال الحلقة: "عندي 25 سنة واتجوزت 3 مرات، وعمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني لأنها بتتباس وتتحضن، وأختار أدخل النـ.ـ ـار ولا أصالح أختي، واتعرضت للضـ.ـرب من أهلي، وحاولت أشنـ ـ.ـق نفسي وأنتحـ ـ.ـر".

وسيتناول مسلم خلال اللقاء أزمته الأخيرة مع نقابة المهن الموسيقية، ويكشف عن نجاحاته الأخيرة، بالإضافة إلى حقيقة عودته لـ ليارا تامر، وعدد من التفاصيل الفنية والشخصية التي تشغل جمهور متابعيه.

قدم مسلم مؤخرًا أغنية "السكة اللي تودي"، وأغنية "ديتو أنا بابا" مع المطربة بوسى، إضافةً إلى أغنية "شافوني غلط" من كلمات وألحان حسن جمال، وتوزيع وميكس وماستر رامي المصري، وحققت انتشارًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي فور طرحها.

كما تعاون مع الفنان أحمد الفيشاوي في أغنية مهرجانات بعنوان "إمبابة أجمل من باريس"، قدموها كأغنية دعائية لفيلم "رهبة"، الفيلم من تأليف محمد علام وإخراج رضا عبد الخالق، ويشارك في بطولته نخبة من النجوم من بينهم: أحمد الفيشاوي، نسرين أمين، ثراء جبيل، محمود البزاوي، مصطفى غريب، بيومي فؤاد، سما إبراهيم، وتدور أحداثه في قالب كوميدي شعبي.

ويُذكر أن مسلم حقق نجاحات كبيرة بعدد من الأغاني التي لاقت إعجاب الجمهور، مؤكداً مكانته في ساحة المهرجانات والفن الشعبي.

