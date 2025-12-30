قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
خدمة جديدة.. الداخلية توفر إمكانية حجز موعد للأجانب المترددين على الجوازات
من سنة لـ 10.. التفاصيل الكاملة لأحكام قضية رمضان صبحي
حبس رمضان صبحي سنة مع الشغل في قضية تزوير الامتحانات
السجن المشدد سنة لـ رمضان صبحي و10 سنوات للمتهم الأول في قضية التزوير
خاص.. مجلس الزمالك يطالب بتحويل جون إدوارد للتحقيق
وثيقة إسرائيلية مسربة تكشف دوافع السنوار والضيف لهجوم 7 أكتوبر
ميناء العريش البحري يستقبل سفينة مساعدات إماراتية لغزة تحمل 7 آلاف طن
تحرش وتدافع.. الداخلية تكشف تفاصيل القبض على 16 شخصا فى فرح كروان مشاكل
لو عندك برد.. طبيب يقدم روشتة لمرضى الحساسية والجيوب الأنفية
سوريا.. الداخلية: لن نسمح بأي تصرفات عبثية أو خارجة عن القانون
الصغرى 8.. توجيه عاجل من الأرصاد للجميع حول طقس اليوم
وزير الصحة يتفقد مستشفى 6 أكتوبر المركزي ويوجه باستكمال أعمال التطوير في جميع الأقسام
رياضة

ريال مدريد يخطف موهبة قادش ويضم جيلي جونزاليس رسميًا

جيلي جونزاليس
جيلي جونزاليس
إسلام مقلد

أكمل نادي ريال مدريد، اليوم الثلاثاء، تعاقده رسميًا مع الموهبة الشابة جيلي جونزاليس، البالغ من العمر 17 عامًا، قادمًا من صفوف نادي قادش، في صفقة جديدة لتعزيز قطاع الناشئين داخل النادي الملكي.

كانت المفاوضات بين الناديين قد وصلت إلى مراحل متقدمة للغاية خلال الأيام الماضية، قبل أن تتحول إلى اتفاق رسمي، بعدما أعلن نادي قادش عبر بيان على موقعه الإلكتروني انتقال اللاعب إلى ريال مدريد بشكل نهائي.

المفاوضات استمرت شهرا

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أن المفاوضات استمرت قرابة شهر كامل، في ظل تمسك قادش بلاعبه الشاب الذي يُنظر إليه باعتباره موهبة واعدة وصاحب مستقبل كبير، ما دفع ريال مدريد للتحرك بحسم من أجل إتمام الصفقة.

إعداد اللاعب

ويخطط النادي الملكي لبدء مرحلة إعداد اللاعب تدريجيًا، حيث سينضم في البداية إلى فريق الشباب تحت قيادة المدرب خوليان لوبيز دي ليرما، لاكتساب الخبرات والتأقلم مع أجواء النادي خلال الأشهر الأولى، مع عدم استبعاد تصعيده إلى فريق كاستيا، الذي يشرف عليه ألفارو أربيلوا، قبل نهاية الموسم الجاري حال ظهوره بمستوى مميز.

فرض نفسه مع قادش

ويُعد جيلي جونزاليس من أبناء نادي قادش، حيث انضم إليه في سن الثانية عشرة، ونجح في فرض نفسه سريعًا داخل فرق الشباب، ليصبح عنصرًا أساسيًا لا غنى عنه، كما سجل ظهوره الأول مع الفريق الرديف للنادي، ما عزز من قيمته الفنية في سوق الانتقالات.

كان اللاعب قد جدد عقده مؤخرًا مع قادش لمدة أربعة مواسم، وهو ما أجبر ريال مدريد على دفع مقابل مالي من أجل إتمام الصفقة والحصول على خدمات الظهير الأيمن الواعد.

تدعيمات ريال مدريد

وتأتي صفقة جيلي جونزاليس كثاني تدعيمات ريال مدريد لفريق الشباب خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد التعاقد مع مانيسك ريزولا، صاحب الـ19 عامًا، القادم من نادي لودونيو البرتغالي، في إطار سياسة النادي المستمرة في الاستثمار بالمواهب الشابة وصناعة نجوم المستقبل.

نادي ريال مدريد ريال مدريد جيلي جونزاليس نادي قادش قادش

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: نهاية التاريخ أم نهاية الغرب؟!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الموت فى حب الفلوس

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: مسافات ذكية

د. محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: خبير اصطناعي

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: دولةُ التلاوة حين تُعيد الدولةُ اكتشاف القرآن بوصفه بناءً للذوق العام ومعمارًا للمعنى

