طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

تُعد الميني بيتزا من الأكلات المحببة للكبار والصغار، وتعتبر خيارًا مثاليًا كوجبة خفيفة أو في حفلات الأطفال والعزومات.

وقدم الشيف محمد حامد طريقته الخاصة لتحضير ميني بيتزا هشة ولذيذة بخطوات بسيطة ومكونات متوفرة في كل بيت.

طريقة عمل ميني بيتزا

مكونات ميني بيتزا :

للعجين:

3 أكواب دقيق.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

ملعقة صغيرة سكر.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

3 ملاعق كبيرة زيت.

كوب وربع ماء دافئ (تقريبًا).

للحشو:

نصف كوب صلصة بيتزا أو كاتشب.

شرائح زيتون أسود وأخضر.

فلفل ألوان مقطع صغير.

جبنة موتزاريلا.

شرائح بسطرمة أو سوسيس أو تونة حسب الرغبة.

طريقة تحضير ميني بيتزا خطوة بخطوة:

ـ لتحضير العجينة: في بولة كبيرة، اخلطي الدقيق مع الخميرة والسكر والملح والزيت، ثم أضيفي الماء الدافئ تدريجيًا حتى تتكون عجينة طرية وناعمة.

ـ غطيها واتركيها تختمر لمدة 30 إلى 45 دقيقة في مكان دافئ.

ـ لتشكيل الميني بيتزا: بعد أن تختمر العجينة، افرديها على سطح مرشوش بالدقيق وقطّعيها دوائر صغيرة باستخدام كوب أو قطاعة.

ضعيها في صينية مدهونة زيت أو مبطنة بورق زبدة.

ـ الحشو: ادهني كل دائرة بملعقة صغيرة من صلصة البيتزا، ثم أضيفي المكونات المفضلة مثل الفلفل والزيتون والسوسيس، وأخيرًا رشي الجبنة الموتزاريلا على الوجه.

ـ الخبز: أدخلي الصينية فرن ساخن على درجة حرارة 200 لمدة 10-12 دقيقة فقط، حتى تأخذ لونًا ذهبيًا شهيًا وتذوب الجبنة.

نصائح الشيف محمد حامد لنجاح الميني بيتزا

ـ لا تبالغي في كمية الصلصة حتى لا تصبح العجينة طرية.

ـ يمكنك حفظها في الفريزر بعد الخَبز لتسخينها لاحقًا وقت الحاجة.

ـ أضيفي رشة زعتر على الوجه لمذاق إيطالي مميز.