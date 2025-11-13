وليد صلاح الدين يكشف موعد عودة إمام عاشور وتطور إصابة حسين الشحات

كشف وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، موقف إمام عاشور لاعب الفريق من العودة للمشاركة في المباريات خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن اللاعب ليس مصابًا ويؤدي تدريباته بشكل طبيعي.

وقال وليد صلاح الدين في تصريحات إعلامية إن إمام عاشور يتمتع بحالة بدنية جيدة، موضحًا: إمام ليس مصابًا، وهو يتدرب بشكل جيد، لكنه في إجازة مثل باقي الفريق، وسيعود للمشاركة تدريجيًا حسب حالته البدنية وقرار الجهاز الفني.

وأضاف مدير الكرة أن هناك احتمالًا كبيرًا لعودة اللاعب في إحدى المباراتين المقبلتين أمام شبيبة القبائل الجزائري أو الجيش الملكي المغربي، مؤكدًا أن القرار النهائي سيكون وفقًا لتقييم الجهاز الفني بقيادة كولر.

وفي سياق متصل، كشفت قناة الأهلي عن تطورات إصابة حسين الشحات، حيث يستعد اللاعب للخضوع إلى اختبار طبي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق لتحديد موعد عودته إلى التدريبات الجماعية، خصوصًا في ظل رغبته في العودة قبل المدة المحددة.

وكان حسين الشحات قد تعرض لإصابة خلال مباراة الأهلي أمام كهرباء الإسماعيلية في بطولة الدوري المصري الممتاز، وتبين أنها مزق في وتر العضلة الخلفية، ويخضع حاليًا لبرنامج تأهيلي خاص للتعافي بشكل كامل قبل العودة للملاعب