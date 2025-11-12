شاهد.. أحدث ظهور لـ إمام عاشور من الجيم

شارك إمام عاشور نجم النادي الأهلي ، صورا جديدة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

وظهر إمام عاشور ، من إحدى صالات الجيم، مما حازت الصورة علي إعجاب متابعيها.

وكشف إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن كواليس خاصة في مسيرته مع القلعة الحمراء، متحدثًا عن أجمل أهدافه وأصعب مبارياته، إلى جانب تفاصيل طريفة من داخل الفريق، وذلك خلال تصريحات نُشرت عبر الحساب الرسمي.

وتحدث لاعب الوسط الدولي، عن أصعب مواجهة شارك فيها بقميص الأحمر، مؤكدًا أنها كانت أمام صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا، حيث وصف اللقاء بأنه كان قويًا جدًا بدنيًا وذهنيًا، نظرًا لقوة المنافس والأجواء الصعبة في جنوب إفريقيا.

وأشار عاشور ، إلى أن زميله طاهر محمد طاهر هو صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، والذي جاء في شباك سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن ذلك الهدف لا يزال حديث اللاعبين داخل الفريق.

وفي فقرة خفيفة، كشف إمام عاشور عن الجانب المرح في شخصيته داخل صفوف الأهلي، قائلاً بابتسامة:

في إشارة إلى الأجواء الإيجابية وروح الدعابة بين لاعبي الفريق.

وعاد مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية للأهلي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة والمرض. وكانت الفحوصات الطبية الأخيرة قد أكدت تعافيه الكامل بنسبة 100% من إصابته بفيروس A، الذي تعرض له خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق.