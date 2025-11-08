إمام عاشور يكشف أسرار مسيرته مع الأهلي ويعود بعد التعافي الكامل

كشف إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن كواليس خاصة في مسيرته مع القلعة الحمراء، متحدثًا عن أجمل أهدافه وأصعب مبارياته، إلى جانب تفاصيل طريفة من داخل الفريق، وذلك خلال تصريحات نُشرت عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيسبوك.

أجمل هدف في مسيرته مع الأهلي

أكد عاشور أن أجمل هدف سجله بقميص الأهلي كان في شباك البنك الأهلي، مشيرًا إلى أنه أحرزه بقدمه اليسرى، ليبقى واحدًا من الأهداف الأقرب إلى قلبه خلال مشواره مع الفريق.

أصعب مباراة خاضها

وتحدث لاعب الوسط الدولي عن أصعب مواجهة شارك فيها بقميص الأحمر، مؤكدًا أنها كانت أمام صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا، حيث وصف اللقاء بأنه كان قويًا جدًا بدنيًا وذهنيًا، نظرًا لقوة المنافس والأجواء الصعبة في جنوب إفريقيا.

أسرع هدف في تاريخ السوبر المصري

وأشار عاشور إلى أن زميله طاهر محمد طاهر هو صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، والذي جاء في شباك سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن ذلك الهدف لا يزال حديث اللاعبين داخل الفريق.

طريفًا: “أنا أكتر واحد بهزر في الأتوبيس”

وفي فقرة خفيفة، كشف إمام عاشور عن الجانب المرح في شخصيته داخل صفوف الأهلي، قائلاً بابتسامة:

“أنا أكتر لاعب بهزر في الأتوبيس”،

في إشارة إلى الأجواء الإيجابية وروح الدعابة بين لاعبي الفريق.

عودة قوية بعد التعافي من الإصابة

وعاد إمام عاشور مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية للأهلي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة والمرض. وكانت الفحوصات الطبية الأخيرة قد أكدت تعافيه الكامل بنسبة 100% من إصابته بفيروس A، الذي تعرض له خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق



