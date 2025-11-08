قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اول تعليق من إيران على مزاعم تل أبيب بمحاولة إغتيال سفيرها بالمكسيك
آخر ظهور لـ إسماعيل الليثي قبل حادث الطريق الصحراوي.. صور
ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة حول تشويه سمعة المرأة
إعفاء المجر من العقوبات الأمريكية لاستخدام النفط الروسي لمدة عام
تأجيل مباريات الأهلي والزمالك في دوري الطائرة .. ما السبب؟
ترامب يشن هجوما حادا علي صحيفة نيويورك تايمز : تحرف الحقائق
محاولة اغتيال داخل الزنزانة.. نجاة مغني الراب ديدي من هجوم غامض يهز الوسط الفني
طارق الشيخ يطلب الدعاء لـ إسماعيل الليثي
حمدي الوزير: إشاعة إني اتقتلت في التجمع أول مرة أسمعها
صدمة لجماهير الزمالك قبل لقاء السوبر المصري .. ما الجديد؟
أم الدنيا .. فيديو لـ زهران ممداني عن مصر من أحد متاجر نيويورك
كيفية تجديد بطاقة الرقم القومي لكبار السن من المنزل ؟
رياضة

إمام عاشور يكشف أسرار مسيرته مع الأهلي ويعود بعد التعافي الكامل

إمام عاشور
إمام عاشور
رباب الهواري

كشف إمام عاشور، لاعب وسط النادي الأهلي، عن كواليس خاصة في مسيرته مع القلعة الحمراء، متحدثًا عن أجمل أهدافه وأصعب مبارياته، إلى جانب تفاصيل طريفة من داخل الفريق، وذلك خلال تصريحات نُشرت عبر الحساب الرسمي للنادي الأهلي على فيسبوك.

أجمل هدف في مسيرته مع الأهلي

أكد عاشور أن أجمل هدف سجله بقميص الأهلي كان في شباك البنك الأهلي، مشيرًا إلى أنه أحرزه بقدمه اليسرى، ليبقى واحدًا من الأهداف الأقرب إلى قلبه خلال مشواره مع الفريق.

أصعب مباراة خاضها

وتحدث لاعب الوسط الدولي عن أصعب مواجهة شارك فيها بقميص الأحمر، مؤكدًا أنها كانت أمام صن داونز الجنوب إفريقي في بريتوريا، حيث وصف اللقاء بأنه كان قويًا جدًا بدنيًا وذهنيًا، نظرًا لقوة المنافس والأجواء الصعبة في جنوب إفريقيا.

أسرع هدف في تاريخ السوبر المصري

وأشار عاشور إلى أن زميله طاهر محمد طاهر هو صاحب أسرع هدف في تاريخ بطولة كأس السوبر المصري، والذي جاء في شباك سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن ذلك الهدف لا يزال حديث اللاعبين داخل الفريق.

طريفًا: “أنا أكتر واحد بهزر في الأتوبيس”

وفي فقرة خفيفة، كشف إمام عاشور عن الجانب المرح في شخصيته داخل صفوف الأهلي، قائلاً بابتسامة:

“أنا أكتر لاعب بهزر في الأتوبيس”،

في إشارة إلى الأجواء الإيجابية وروح الدعابة بين لاعبي الفريق.

عودة قوية بعد التعافي من الإصابة

وعاد إمام عاشور مؤخرًا إلى التدريبات الجماعية للأهلي بعد فترة غياب طويلة بسبب الإصابة والمرض. وكانت الفحوصات الطبية الأخيرة قد أكدت تعافيه الكامل بنسبة 100% من إصابته بفيروس A، الذي تعرض له خلال شهر سبتمبر الماضي، ليصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات المقبلة مع الفريق


 

طريقة عمل المسقعة.. وصفة مصرية شعبية سهلة وطعم لا يُقاوم
الجنزبيل
حظك اليوم السبت وتوقعات الأبراج الموافق 8 نوفمبر 2025 على الصعيد المهنى والعاطفي والصحي
برج الحمل حظك اليوم السبت 8 نوفمبر 2025..الحب الحقيقي لا يحتاج إلى أقنعة
