رياضة

إمام عاشور: سعيد بالعودة مع الأهلي.. ومستعد للسوبر المصري

إمام عاشور
إمام عاشور
إسراء أشرف

أعرب إمام عاشور، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته الكبيرة بالتواجد مع بعثة الفريق في الإمارات، ومشاركة زملائه أجواء الفريق قبل انطلاق بطولة السوبر المصري، بعد فترة غياب عن الملاعب.

ويستعد الأهلي لمواجهة سيراميكا كليوباترا في الخامسة من مساء غد الخميس، على استاد هزاع بن زايد بنادي العين، في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

وقال عاشور في تصريحات تليفزيونية: "سعيد للغاية بوجودي مع الفريق هنا في الإمارات، ومعايشة هذه الأجواء المميزة قبل بطولة مهمة مثل السوبر المصري. أتمنى دعم زملائي بكل قوة، وأن نكون جميعًا على قلب رجل واحد من أجل الفوز باللقب والاحتفال مع جماهيرنا كما اعتدنا دائمًا".

وأضاف: "المشاركة في جزء من المران الجماعي خطوة مهمة بالنسبة لي، وأنا ملتزم بالبرنامج البدني لتجهيزي للعودة الكاملة. شعور العودة والتواجد مع الفريق بعد فترة صعبة لا يوصف".

وأشار عاشور إلى أن الفترة الماضية لم تكن سهلة، لكنه تجاوزها بدعم الله، وعائلته، وجماهير الأهلي، وفريق النادي، موجهاً الشكر للطبيب أحمد جاب الله على المتابعة المستمرة والاهتمام بحالته الصحية.

وتابع اللاعب: "أتطلع للمشاركة في كل المباريات القادمة، وسأبذل قصارى جهدي للعودة بأفضل شكل ممكن، ومساعدة الفريق على تحقيق البطولات. دعم جماهير الأهلي كان أكبر دافع لي خلال تلك الفترة".

واختتم عاشور تصريحاته برسالة للجماهير: "جماهير الأهلي دائمًا على الموعد، ونثق في حضورهم ومساندتهم للفريق في بطولة السوبر. أتمنى أن نسعدهم ونحتفل معهم بكأس السوبر المصري".

