شوبير يكشف موقف إمام عاشور من المشاركة في مباراة السوبر

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن موقف نجم الأهلي إمام عاشور من المشاركة في مباراة السوبر وتطورات حالته الصحية.

وقال أحمد شوبير في برنامجه الإذاعي عبر راديو «أون سبورت»: "إمام عاشور أنهى الجزء الأكبر من برنامجه التأهيلي وأصبح يشارك في تدريبات خفيفة مع الفريق دون نزول الملعب".

وأضاف: “التدريبات تشمل الإطالات والأحمال تحت إشراف الجهاز الطبي ومخطط الأحمال، واللاعب تعافى تمامًا من الفيروس الذي أصيب به مؤخرًا”.

واستكمل: “سيتم رفع أحماله تدريجيًا حسب استجابته، خاصة أنه متحمس للعودة سريعًا والمشاركة في بطولة أمم أفريقيا، لكن من المؤكد أنه لن يكون جاهزًا لمباراة السوبر المصري”.

وشارك إمام عاشور لأول مرة في جزء من تدريبات الأهلي البدنية أمس، الثلاثاء، منذ غيابه للإصابة بفيروس A.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام سيراميكا كليوباترا مساء غدٍ، الخميس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة السوبر المصري للأبطال.