مدبولي لـ رئيس قيرغيزية: زيارتكم ستضع مرحلة جديدة من التعاون المكثف
لا أدرب الفرق الصغيرة.. نور الدين زكري يثير الجدل بعد ارتباطه بتدريب الزمالك
محكمة إسرائيلية تمدد اعتقال المدعية العسكرية 3 أيام
جبالي خلال لقائه رئيس جمهورية قيرغيزستان: يجب تعزيز العلاقات الاستثمارية بين البلدين
طرح 11 مطارا.. "حفني" يناقش مع رئيس مجموعة كوبيلوزوس اليونانية فرص التعاون في ملف المطارات
مصر وقيرغيزستان توقعان بروتوكولات تعاون جديدة لتعزيز الشراكة الاقتصادية والثقافية
طلاب ومستوطنون يهود يقتحمون المسجد الأقصى
رئيس قرغيزستان: أتابع إنجازات خطة مصر 2030 خاصة في القطاع الاقتصادي
وزير الاقتصاد القرغيزي: نسعى لمد خطوط سكك حديد تربط الصين بآسيا الوسطى وندعو الشركات المصرية للمشاركة
اتجاه داخل الزمالك لرحيل مدرب الحراس البرتغالي فيتور بيريرا
مدرب الزمالك يضع خطة عبور بيراميدز في السوبر المصري
للقيادات فقط.. التخصصات المطلوبة في وظائف وزارة الثقافة 2025
رياضة

تفاصيل الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

عبدالحكيم أبو علم

عقد الاجتماع الفني لمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام سيراميكا كليوباترا في السوبر المصري اليوم باستاد هزاع بن زايد بدولة الإمارات العربية المتحدة.

حضر الاجتماع ممثلا عن النادي سمير عدلي المدير الإداري، وماهر عبدالعزيز ومحمد أسامو إداريا الفريق والعميد علاء صلاح المنسق الأمني للفريق.

وخلال الاجتماع تم مراجعة كافة الضوابط التنظيمية والأمور الإدارية وتم الاتفاق على أن يرتدي الأهلي الزي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، فيما يرتدي الحارس الطاقم السماوي الأزرق.

ويرتدي سيراميكا القميص الأبيض والشورت النبيتي والجوارب البيضاء ويرتدي حارس سيراميكا الطاقم البرتقالي.

وتم التأكيد على أنه في حال انتهاء المباراة بالتعادل سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح لحسم الفريق الفائز بالمباراة.

ويلتقي الأهلي مع سيراميكا كليوباترا في الخامسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة «السابعة بتوقيت الإمارات» على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين في نصف نهائي بطولة السوبر المصري.
 

الاجتماع الفني لمباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا النادي الأهلي سيراميكا كليوباترا بطولة السوبر المصري

