رياضة

ستفرج.. إمام عاشور في أحدث ظهور قبل لقاء سيراميكا بالسوبر

إمام عاشور
إمام عاشور
سارة عبد الله

شارك إمام عاشور، لاعب النادي الأهلي فيديو عبر ستوري حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وجاء مضمون الفيديو الذي شاركه إمام عاشور: “ستفرج بلطف الله دون أن تشعر”.

ويواجه فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي بقيادة الدانماركي ييس توروب نظيره فريق سيراميكا كليوباترا الذي يقوده فنيا علي ماهر على استاد هزاع بن زايد بمدينة العين.
موعد مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا

تنطلق مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري في تمام الساعة الخامسة مساء اليوم الخميس.

القنوات الناقلة لـ مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا 
تنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت وقناة أبو ظبي الرياضية مباراة الأهلي وسيراميكا كليوباترا في نصف نهائي بطولة كأس السوبر المصري.

النادي الأهلي إمام عاشور انستجرام

