حظك اليوم 7 نوفمبر 2025 .. مفاجآت وفرص لكل الأبراج
فضل الصلاة على النبي يوم الجمعة .. وأفضل صيغة ترددها للفجر
نتنياهو: إنشاء مدينة في غزة لفصل حماس عن السكان
الحلم أصبح حقيقة.. النقل تطلق التشغيل التجريبي للقطار الكهربائي السريع والمونوريل في يوم واحد
عقوبات رادعة تواجه المتورطين في إهانة الأطقم الطبية وفقا للقانون
4.65 مليار دولار.. القضاء الأمريكي يلزم ترامب بتمويل برنامج المساعدات الغذائية
يديعوت أحرونوت: صفقة بوينج مع 3 دول ضمن مسار الانضمام للاتفاقية الإبراهيمية
لخلافات علي الميراث.. شاب ينهي حياه شقيقه بطعنات غادرة بالرأس بطنطا
قانون العمل الجديد يحدد شروط الإجازة السنوية وحقوق العمال في الأجر المدفوع
قائد القوات البحرية: امتلاك الغواصات ليس سرا والمقاتل المصري محترف.. فيديو
معتز البطاوي: ما حدث أمام الأهلي فضـ.يحة تحكيمية
يورتشيتش: بيراميدز كان الأفضل أمام الزمالك.. وما تعرضنا له غير مقبول
رياضة

سيد معوض: عودة إمام عاشور تهدد بن شرقي

رباب الهواري

انتقد الكابتن سيد معوض، لاعب الأهلي ومنتخب مصر السابق، قرار المدرب الدنماركي بيس تورب بالاعتماد على أحمد نبيل كوكا في مركز الظهير الأيسر خلال مباراة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، مؤكدًا أن هذا المركز يحتاج إلى لاعب يمتلك قدرات هجومية أكبر مثل محمد شكري.

وقال معوض خلال استضافته في برنامج "يا مساء الأنوار" مع الإعلامي مدحت شلبي عبر قناة MBC مصر 2: "من العجيب أن مدرب الأهلي يعتمد على كوكا في مركز الظهير الأيسر رغم وجود محمد شكري على دكة البدلاء، كوكا قدم أداءً دفاعيًا جيدًا، لكنه لم يكن له أي دور هجومي طوال اللقاء".

وأضاف: "كوكا مؤدي في هذا المركز، لكنه مش هيبدع، ومش هيقدر يجمع بين المهام الدفاعية والهجومية بنفس الكفاءة اللي يقدر عليها محمد شكري، وبالتالي لازم يكون له دور أكبر في الفترة المقبلة".

وتحدث معوض عن الأداء العام للفريق، مؤكدًا أن الأهلي تفوق في أول 30 دقيقة من المباراة أمام سيراميكا، قائلاً: "الأهلي سيطر على مجريات اللعب في أول نص ساعة، وأتيحت له أكثر من فرصة، ولو كان هناك مهاجم هداف لاستغل الفرص وسجل هدف أو اثنين على الأقل".

وواصل: "رحيل وسام أبو علي مؤثر جدًا على الفريق، لأنه كان يمتلك حس تهديفي عالي، ولو كان متواجد وسط المجموعة الحالية كان هيظهر بشكل مميز جدًا".

واختتم سيد معوض حديثه قائلاً: "عودة إمام عاشور ستكون إضافة قوية جدًا، وعندما يستعيد فورمته البدنية والفنية هيكون في التشكيل الأساسي للأهلي على حساب أشرف بن شرقي، لأنه يمتلك قدرات فنية وحماسية كبيرة يحتاجها الفريق في المرحلة المقبلة".

