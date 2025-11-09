وليد صلاح الدين يكشف عن مفاجأة تخص إمام عاشور.. تفاصيل

علق وليد صلاح الدين علي غياب إمام عاشور من مباراة السوبر اليوم.

عودة إمام عاشور

وقال وليد صلاح الدين عبر تصريحات إذاعية :” إمام عاشور يعاني بسبب الراحة السلبية اللي قعدها على السرير لمدة 40 يومًا تقريبًا بدون تمرين، وهو "هيتجنن" وينزل يلعب، بس محتاج وقت معين عشان يقدر يرجع بدون ما يتأثر بشكل سلبي".

محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي

يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في الثالثة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الأخيرة قبل التحرك إلى استاد محمد بن زايد استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويخوض الأهلي المباراة بالزي الرسمي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، وفقًا لما تم اعتماده في الاجتماع الفني للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة «السابعة والنصف بتوقيت الإمارات» على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.