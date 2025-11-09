قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
عثر على إنسيال ذهبى..مدرسة في نقادة تكرم تلميذها الأمين | صور
قبل ساعات من لقاء الأهلي والزمالك.. تعرف على تاريخ مواجهات قطبي الكرة المصرية
«التموين تطلق القافلة 14».. مصر تواصل جهودها في دعم الشعب الفلسطيني | تفاصيل
رئيس الوزراء يزور معرض الصناعة MEA Industry
مفاجأة في سعر الدولار اليوم بعد قفزة الاحتياطي لأكثر من 50 مليار
العدوان مستمر.. أطباء بلا حدود تطالب بإجلاء طبي عاجل لآلاف المرضى من غزة
جحيم الفاشر.. حكومة دارفور تتهم الدعم السريع بارتكاب انتهاكات واسعة
محافظ القاهرة يوجه رؤساء الأحياء بشن حملات يومية لضبط التوك توك المخالف
عيب أوي.. زوجة النني الأولى تعلق على انفصال كريم عبد العزيز وآن الرفاعي
المجتمع العربي في إسرائيل يتظاهر أمام مكتب نتنياهو ضد جرائم القـ.ـتل
بعد توقف يومين .. شاحنات المساعدات تتدفق من مصر إلى غزة
بعد قفزة الاحتياطي لـ50 مليار دولار.. مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

وليد صلاح الدين يكشف عن مفاجأة تخص إمام عاشور.. تفاصيل

امام عاشور
امام عاشور
باسنتي ناجي

علق وليد صلاح الدين علي غياب إمام عاشور من مباراة السوبر اليوم.

عودة إمام عاشور 

وقال وليد صلاح الدين عبر تصريحات إذاعية :” إمام عاشور يعاني بسبب الراحة السلبية اللي قعدها على السرير لمدة 40 يومًا تقريبًا بدون تمرين، وهو "هيتجنن" وينزل يلعب، بس محتاج وقت معين عشان يقدر يرجع بدون ما يتأثر بشكل سلبي".

محاضرة لتوروب مع لاعبي الأهلي

يعقد ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي  محاضرة فنية مع اللاعبين داخل فندق الإقامة في الثالثة والربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، وذلك للحديث عن الجوانب الفنية والخططية الأخيرة قبل التحرك إلى استاد محمد بن زايد استعدادًا لمواجهة الزمالك في نهائي كأس السوبر المصري.

ويخوض الأهلي المباراة بالزي الرسمي المكون من القميص الأحمر والشورت الأبيض والجوارب الحمراء، وفقًا لما تم اعتماده في الاجتماع الفني للمباراة.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة «السابعة والنصف بتوقيت الإمارات» على استاد محمد بن زايد بنادي الجزيرة بالعاصمة أبوظبي.

إمام عاشور الاهلي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

جمال شعبان

الإثارة العارمة.. جمال شعبان يكشف عن سبب وفاة عروس ليلة زفافها

الزمالك

إصابة مفاجئة تضرب دفاع الزمالك‎ قبل مواجهة الأهلي بنهائي السوبر

وزير التربية والتعليم والتعليم الفني

رسميا.. تعديل موعد امتحانات شهر نوفمبر 2025 في مدارس 13 محافظة

وفاة عروس ليلة زفافها

ملحقتش تفرح .. وفاة عروس بعد زفافها بساعات تثير الحزن على السوشيال ميديا

مرض منى عراقي

مرض مناعي خطير .. منى عراقي تكسر الصمت: الأطباء قالوا لي ملوش علاج |فيديوجراف

مركبات التوك توك

القاهرة تحظر التوك توك .. 5 ملايين مركبة خارج السيطرة وإجراءات عاجلة لوقف الفوضى

مزاد سيارات

ملاكي وبيك ‏وتكاتك .. مزاد سيارات جديد تابع لوزارة المالية ‏| اعرف الموعد

دواجن وبيض

سعر الدواجن الآن في الأسواق.. ومفاجأة في ثمن البيض

ترشيحاتنا

نتنياهو

نتنياهو: جثمان هدار جولدين يعود إلى إسرائيل اليوم

أرشيفية

ويتكوف وكوشنر يجريان مشاورات سياسية فى إسرائيل

كتائب القسام

حماس: سنسلم جثمان الجندي الإسرائيلي هدار جولدين 2 ظهراً

بالصور

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس
طريقة عمل شوربة سي فود بالبطاطس

وحدات السكان بالشرقية تواصل جهودها لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية الأسرة

الشرقية
الشرقية
الشرقية

صحة الشرقية: قافلة طبية مجانية بالعاشر من رمضان تفحص 2092 مواطناً

قافلة طبية
قافلة طبية
قافلة طبية

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش
للنساء..7 تعليمات تنسف الكرش

فيديو

إليسا

مش قادرة تقوم.. إليسا تقلق جمهورها بموقف مفاجئ في حفل الإمارات

هيفاء وهبي

بعد تهجم معجب عليها.. هيفاء وهبي تداعب الأطفال في حفلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: غدا .. نصنع الفرق

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

المزيد