وزير المالية: لدينا فرصة استثنائية لتكون مصر مركزا للتصنيع والتصدير

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا في الوزارة فريق متناغم وكذلك على مستوى المجموعة الاقتصادية من الوزارات المعنية، وهذا مهم وضروري للنجاح لأنه لا أحد ينجح لوحده.

وأضاف وزير المالية، على قناة "dmc"، أن لدينا رؤية بها قدر كبير من الاتفاق والتناغم، منوها أننا في فرصة استثنائية ولابد من الاستفادة منها لتكون مصر مركز رئيسي للتصنيع والتصدير في عدد كبير من المنتجات.

وأشار إلى أننا نمتلك سوقا كبيرا متنوعا وقدرات بشرية في كل المجالات وعدد كبير من الشباب من مجيدي بعض اللغات واتفاقيات تجارة بين عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية.

