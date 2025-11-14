مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.



مصطفى بكري: إسرائيل تواصل الغطرسة في الأراضي المحتلة.. والمشهد في غزة يدمي القلوب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إسرائيل تواصل الغطرسة في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أنه مازال المشهد في قطاع غزة يدمي القلوب، خاصة أن إسرائيل لم تنفذ قرار وقف إطلاق النار.

مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المحتجزين في غزة

أكد مكتب نتنياهو، أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المحتجزين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن استمرار الشائعات وترديدها خطر، ولكن مصر أقوى من أن يتم اختراقها بالشائعات.

القرعة الأحد 30 نوفمبر.. الإسكان تعلن عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بأكتوبر

كشف المهندس خالد عطية ، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة وكيل وزارة الإسكان، عن قيام الجهاز بطرح 163 وحدة سكنية جديدة كاملة التشطيب والمرافق بمدينة السادس من أكتوبر، للبيع بنظام القرعة العلنية، وذلك بأسعار تنافسية وتيسيرات في السداد تصل من 5 سنوات حتى 15 عامًا.

المنظمة الدولية للهجرة: نزوح نحو 100 ألف من الفاشر السودانية خلال أسابيع

أكدت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح نحو 100 ألف من الفاشر خلال أسابيع، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية

تحدث الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة فاو، عن الإجراءات العاجلة التي تعمل عليها المنظمة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والخطط المستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية ومصادر المياه بعد وقف الحرب.

متحدث الصحة: لا دور للمضادات الحيوية في الفيروسات.. فيديو

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن القاعة العامة في استخدام المضادات الحيوية أنها لا تستخدم في أي حالة إلا بعد استشارة الطبيب.

متحدث الصحة: لا توجد زيادة وبائية للأمراض التنفسية.. ونوصي بهذه الإجراءات للوقاية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مقياس معرفة زيادة الأمراض التنفسية هو المقارنة بالأعوام السابقة من حيث انتشار العدوى وشدة المرض وقوة أعراضه.

أمين الجبهة الوطنية: نحن حزب لا موالاة ولا معارضة.. فيديو

قال السيد القصير، أمين حزب الجبهة الوطنية، إننا حزب لا موالاة ولا معارضة، ندعم الدولة المصرية والمواطن والقيادة السياسية.