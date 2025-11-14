قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
الإسكان تعلن عن طرح 400 ألف وحدة بالإسماعيلية .. اعرف مواعيد التقديم والشروط
وزير المالية: لدينا فرصة استثنائية لتكون مصر مركزا للتصنيع والتصدير
ننصح بأخذ اللقاح .. الصحة: فيروس الإنفلونزا الأكثر نشاطا هذا العام
هاني حسين

تناولت برامج التوك شو، عددًا من الموضوعات الهامة نرصد أبزرها في سياق التقرير التالي.


مصطفى بكري: إسرائيل تواصل الغطرسة في الأراضي المحتلة.. والمشهد في غزة يدمي القلوب
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إسرائيل تواصل الغطرسة في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أنه مازال المشهد في قطاع غزة يدمي القلوب، خاصة أن إسرائيل لم تنفذ قرار وقف إطلاق النار.

مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المحتجزين في غزة
أكد مكتب نتنياهو، أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المحتجزين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .


مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات
أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن استمرار الشائعات وترديدها خطر، ولكن مصر أقوى من أن يتم اختراقها بالشائعات.

القرعة الأحد 30 نوفمبر.. الإسكان تعلن عن وحدات سكنية كاملة التشطيب بأكتوبر
كشف المهندس خالد عطية ، رئيس الجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة وكيل وزارة الإسكان، عن قيام الجهاز بطرح 163 وحدة سكنية جديدة كاملة التشطيب والمرافق بمدينة السادس من أكتوبر، للبيع بنظام القرعة العلنية، وذلك بأسعار تنافسية وتيسيرات في السداد تصل من 5 سنوات حتى 15 عامًا.

المنظمة الدولية للهجرة: نزوح نحو 100 ألف من الفاشر السودانية خلال أسابيع
أكدت المنظمة الدولية للهجرة، نزوح نحو 100 ألف من الفاشر خلال أسابيع، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
تحدث الدكتور عبد الحكيم الواعر مساعد المدير العام لمنظمة فاو، عن الإجراءات العاجلة التي تعمل عليها المنظمة للتخفيف من الأزمة الإنسانية في قطاع غزة والخطط المستدامة لإعادة تأهيل البنية التحتية الزراعية ومصادر المياه بعد وقف الحرب.

متحدث الصحة: لا دور للمضادات الحيوية في الفيروسات.. فيديو
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن القاعة العامة في استخدام المضادات الحيوية أنها لا تستخدم في أي حالة إلا بعد استشارة الطبيب.

متحدث الصحة: لا توجد زيادة وبائية للأمراض التنفسية.. ونوصي بهذه الإجراءات للوقاية
قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مقياس معرفة زيادة الأمراض التنفسية هو المقارنة بالأعوام السابقة من حيث انتشار العدوى وشدة المرض وقوة أعراضه.

أمين الجبهة الوطنية: نحن حزب لا موالاة ولا معارضة.. فيديو
قال السيد القصير، أمين حزب الجبهة الوطنية، إننا حزب لا موالاة ولا معارضة، ندعم الدولة المصرية والمواطن والقيادة السياسية.

