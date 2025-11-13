مكتب نتنياهو: إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المحتجزين في غزة

أكد مكتب نتنياهو، أن إسرائيل تسلمت من الصليب الأحمر جثمان أحد المحتجزين في قطاع غزة، حسبما أفادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وفي وقت سابق، صرّح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه غير متأكد مما إذا كان سيقبل العفو إذا عرضه الرئيس إسحاق هرتسوج.



وأوضح نتنياهو "سأفكر في الأمر، لكنني ممتن جدًا للرئيس ترامب لصراحته. إنه يختصر الموضوع مباشرة. هذه المحاكمة سخيفة".

وجاءت تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي خلال لقائه ، في بودكاست "برنامج إيرين مولان".

وأضاف "قضيت ثلاثة أيام في الأسبوع أدير حربًا، وأسعى الآن إلى توسيع نطاق السلام، بينما أتحدث أيضًا في المحكمة عن سبب حصول ابني، يائير، على دمية باغز باني عندما كان في الخامسة من عمره. هل هذه رشوة؟ أم كيف حصلت على بعض السيجار من صديق؟ إنه أمر سخيف".