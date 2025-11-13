متحدث الصحة: لا توجد زيادة وبائية للأمراض التنفسية.. ونوصي بهذه الإجراءات للوقاية

قال الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، إن مقياس معرفة زيادة الأمراض التنفسية هو المقارنة بالأعوام السابقة من حيث انتشار العدوى وشدة المرض وقوة أعراضه.

وأضاف عبد الغفار، في مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" على فضائية "dmc"، أن أماكن الترصد التابعة لوزارة الصحة في كل المحافظات تقول إن المعدلات قريبة من معدلات الثلاثة أعوام الماضية ولا توجد زيادة في الانتشار ونفس شدة المرض المعروفة عن الفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وأشار إلى أنه لا توجد زيادة وبائية عن الأعوام السابقة، منوها بأن الإجراءات الاحترازية واحدة، تتمثل في التهوية الجيدة والغسل المستمر للأيدي والأسطح واستخدام الكمامة في الأماكن الضيقة والمزدحمة في حالة الإصابة.

وأكد حسام عبد الغفار، أنه بالنسبة للمدارس فلا توجد توصيات طبية لغلق الفصول أو المدارس، والتوصية الطبية تتمثل في النظافة الشخصية والتهوية الجيدة وتنظيف الفصول، ومكوث الأطفال في البيت حالة الإصابة بالعرض المرضي.