متحدث الصحة: الاستثمار في الإنسان هو الطريق للتنمية.. وهدفنا التنبؤ بالأمراض

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان: “كلنا يسمع عن دول لديها من الإمكانات والمعادن والقدرات، ولكن لأن المواطن غير مؤهل فى تحقيق تنمية ومستدامة من هذه الموارد الطبيعية، فإنها تعاني من الفقر”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية يحضر به أكثر من 100 دولة وأكثر من 68 من الخبراء من أجل أن العالم أصبح قرية صغيرة، وبالتالي لابد من تبادل الخبرات والرؤية، وفى النتيجة نصل إلى مجتمع عالمي لا يوجد به إلا نجاحات”.

وتابع: “جزء مهم جدا من الصحة هي الوقاية، ولا تعني فقط غسيل الإيدي وغيره، ولكنها تعني الغذاء السليم، ولذلك لدينا الإستراتيجية القومية للتغذية، وتعني الممارسة الحياتية السليمة والنشاط البدني، وجزء من مبادراتنا لها علاقة بالإدمان على وسائل التواصل الإجتماعي لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة الأطفال النفسية”.

وأشار: “واحدة من ضمن أهداف الرئيس السيسي هو التنبؤ ، ومعرفة إحتماليات الإصابة بأنواع من الأمراض من أجل البدء بالتعامل معها قبل حدوثها، وهذا كان أهداف المؤتمر”.

وعقب: “تم توقيع مذكرة تفاهم مع لاتفيا، وهي من الدول المتقدمة فى السياحة الصحية والتغطية الصحية الشاملة، ولدينا إمكانات ومبادرات، حيث أن مصر واحدة من الدول التي يشار إليها كنموذج ينبغي أن يحتذي فى مجال مبادرات الصحة العامة، إلى جانب تبادل تدريب الأفراد”.