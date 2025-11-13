قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعرف على أقصر نهار في عام 2025.. متى يحدث ولماذا؟
«مفيش حاجة تبرر الشتيمة».. عمرو الدردير يُوجّه رسالة لجمهور الزمالك بشأن زيزو
حقك محفوظ.. وزارة العمل تعيد لمواطن من ذوي الهمم أجره المتأخر
موجة تقلبات جوية مفاجئة.. موعد بداية فصل الشتاء فلكيًا
مصر وتركيا تؤكدان دعم حل الدولتين وتوحيد الصف الفلسطيني وبحث تنفيذ آليات التعاون المشترك
محافظ الإسكندرية: رفع الوعي وتفعيل المبادرات الداعمة لصحة المواطنين
"الوزراء" يستعرض ملامح المدن المستدامة في ظل التحديات البيئية والتحولات الحضرية
حسين فهمي يشارك في حلقة نقاشية عن الترميم الرقمي
جامعة أسوان تشارك في مبادرة صحّح مفاهيمك لنشر الوعي
رئيس المجلس الوطني الفلسطيني: إرهاب المستوطنين لن يكسر إرادة الشعب الفلسطيني
قافلة "زاد العزة" الـ 72 تدخل إلى قطاع غزة
البورصة تختتم الأسبوع على صعود جماعي للمؤشرات
محافظات

محافظ الإسكندرية: رفع الوعي وتفعيل المبادرات الداعمة لصحة المواطنين

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالعمل على رفع الوعي وتفعيل المبادرات الداعمة لصحة المواطنين وتفعيل مبادرتي "انتي منتجة ومشروعك " لتمكين المرأة اقتصاديا.


وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، واصل حي شرق متابعة فعاليات مبادرة مديرية الصحة تحت شعار "انزل وشارك واطمن" للمواطنين المترددين على حي شرق وذلك بالتنسيق مع منطقة شرق الطبية بقياس الضغط وإجراء تحليل سكر واعتلال كلوي وتحاليل أورام سرطانية وأمراض مزمنة للمواطنين بالإضافة لتقديم مشورة خاصة بصحة المرأة كما تم تقديم التوعية الصحية للمواطنين وتعريفهم بالمبادرات الرئاسية والرد على استفسارات المواطنين.


ونظم حي ثان المنتزة ندوات توعوية طبية بمقر مدرسة عباس العتي بدائرة الحي لرفع مستوي الوعي الصحي ونشر الثقافة الدينية والطبية والتعريف بمرض السعار وأضرار التدخين فيما قامت مبادرة(100 يوم صحة) بتوقيع الكشف على المواطنين في عدة تخصصات طبية وصرف العلاج مجانا.


وأقام حي الجمرك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ورشة بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي للتدريب على الحرف اليدوية ، حضرها 30 من طالبات مدارس الجمرك التعليمية والعاملين بالحي .. وتم تدريب الحاضرين علي صناعة الحرف اليدوية من مستحضرات التجميل - العطور ومشتقاتها ، ومنتجات شغل المكرميه ، وصناعة الشنط وأخرى متنوعة، وأدوات المدارس.


كما تم شرح أماكن شراء المواد الخام للتصنيع وكيفية التسويق وترويج المنتجات لتنمية المشروعات الصغيرة ومساعدتهم على تنمية وتطوير المهارات الحرفية واليدوية ورفع الوعي الاقتصادي وتمكين الطالبات.
 

محافظ الإسكندرية أحمد خالد رفع الوعي وتفعيل المبادرات الداعمة لصحة المواطنين مبادرتي انتي منتجة ومشروعك تمكين المرأة اقتصاديا مبادرة مديرية الصحة انزل وشارك واطمن

طريقة عمل البطاطا بالباشميل.
نجمات تألقن بالازرق فى مهرجان القاهرة السينمائي فى دورته الـ46
إيلون ماسك
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
