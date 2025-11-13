محافظ الإسكندرية: رفع الوعي وتفعيل المبادرات الداعمة لصحة المواطنين

أ ش أ

وجه محافظ الإسكندرية أحمد خالد بالعمل على رفع الوعي وتفعيل المبادرات الداعمة لصحة المواطنين وتفعيل مبادرتي "انتي منتجة ومشروعك " لتمكين المرأة اقتصاديا.



وتنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، واصل حي شرق متابعة فعاليات مبادرة مديرية الصحة تحت شعار "انزل وشارك واطمن" للمواطنين المترددين على حي شرق وذلك بالتنسيق مع منطقة شرق الطبية بقياس الضغط وإجراء تحليل سكر واعتلال كلوي وتحاليل أورام سرطانية وأمراض مزمنة للمواطنين بالإضافة لتقديم مشورة خاصة بصحة المرأة كما تم تقديم التوعية الصحية للمواطنين وتعريفهم بالمبادرات الرئاسية والرد على استفسارات المواطنين.



ونظم حي ثان المنتزة ندوات توعوية طبية بمقر مدرسة عباس العتي بدائرة الحي لرفع مستوي الوعي الصحي ونشر الثقافة الدينية والطبية والتعريف بمرض السعار وأضرار التدخين فيما قامت مبادرة(100 يوم صحة) بتوقيع الكشف على المواطنين في عدة تخصصات طبية وصرف العلاج مجانا.



وأقام حي الجمرك بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ورشة بقاعة الاجتماعات بديوان عام الحي للتدريب على الحرف اليدوية ، حضرها 30 من طالبات مدارس الجمرك التعليمية والعاملين بالحي .. وتم تدريب الحاضرين علي صناعة الحرف اليدوية من مستحضرات التجميل - العطور ومشتقاتها ، ومنتجات شغل المكرميه ، وصناعة الشنط وأخرى متنوعة، وأدوات المدارس.



كما تم شرح أماكن شراء المواد الخام للتصنيع وكيفية التسويق وترويج المنتجات لتنمية المشروعات الصغيرة ومساعدتهم على تنمية وتطوير المهارات الحرفية واليدوية ورفع الوعي الاقتصادي وتمكين الطالبات.

