محافظ كفر الشيخ يستجيب لمواطن ويزور والده المريض في منزله.. صور
مرشح برلماني يعلن انسحابه من جولة الإعادة بدائرة إيتاي البارود وشبراخيت بالبحيرة
ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر
حماية المستهلك: ضبط 2.5 طن لحوم منتهية الصلاحية بشبرا الخيمة.. تفاصيل
نتنياهو غاضبا: أقود حربا وأُحاكم بسبب سيجار من صديق
وزير الخارجية يلتقي رئيس مجلس الشيوخ ويؤكد: الدبلوماسية البرلمانية أداة لدعم مصالح المصريين بالخارج
خالد الجندي يكشف عن عبادة فضلها عظيم وتجعلك من القانتين
هل تم اختراق كلمات المرور الخاصة بك؟.. لا تقلق هذا الموقع سيخبرك
الأوروبي للدراسات: الكرملين يتوقع تفاوض أوكرانيا بعد التفوق الروسي
بسبب خلافات بينهما.. الحزن يخيم على أسرة الزوجة المقـ تولة على يد زوجها في المنوفية
بيسكوف: أوكرانيا أغلقت باب السلام.. وروسيا تتجه نحو الحسم الميداني
إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الزراعي بالبحيرة
إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
الصحة تنظم جلسة حوارية بعنوان تطبيق معايير الأمان الإشعاعي على المسار الصحيح

عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «تطبيق معايير الأمان الإشعاعي DRL على المسار الصحيح» ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية 2025، المنعقد برعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت شعار «تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص»، بهدف تعزيز مفاهيم الأمان الإشعاعي وضمان الاستخدام الآمن للتقنيات الإشعاعية في المجالات الطبية، مما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

مستويات الجرعة المرجعية للإشعاع (DRL)

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الجلسة ركزت على مستويات الجرعة المرجعية للإشعاع (DRL) ودورها في مراقبة الممارسات الإشعاعية وقياس أمان الجرعات التي يتعرض لها المريض، مشيرًا إلى أن الإدارة العامة للأشعة تعمل على توحيد الجرعات لكل فحص إشعاعي حسب نوع الجهاز، لتقليل التعرض غير الضروري وضمان حماية المريض، كما تناولت الجلسة آليات تحديد مستويات الجرعة، دور الذكاء الاصطناعي في تتبع وتحليل بيانات الجرعات، والإرشادات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل اللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع، مما يعكس التزام الوزارة بأعلى معايير السلامة والجودة.

أكد الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير لشؤون الأشعة، استمرار جهود الوزارة في تطوير برامج التدريب والرقابة، وتعزيز الشراكات الوطنية والدولية لضمان الاستخدام الآمن للإشعاع في القطاع الصحي، بما يحمي المرضى ويحقق الاستخدام الأمثل للتقنيات الإشعاعية.

أدارت الجلسة الدكتورة هبة أحمد شكران، استشاري التشخيص الإشعاعي ومديرة إدارة الجودة بالإدارة العامة للأشعة، والدكتور نبيل البحر، استشاري الطب النووي، بمشاركة الدكتور خالد الشحات أستاذ فيزياء الإشعاع الطبي، والدكتور هشام عبدالجواد خبير الوقاية من الإشعاع ومدير الصحة والسلامة والبيئة، والدكتورة سهام السعدني رئيس المجلس العلمي بهيئة الاعتماد والرقابة الصحية.

المجالات الطبية العاصمة الإدارية الصحة والتنمية البشرية المؤتمر العالمي للسكان وزارة الصحة وزير الصحة العلاج الاشعاعي

