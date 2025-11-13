مصطفى بكري: إسرائيل تواصل الغطرسة في الأراضي المحتلة.. والمشهد في غزة يدمي القلوب

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن إسرائيل تواصل الغطرسة في الأراضي المحتلة، مشيرا إلى أنه مازال المشهد في قطاع غزة يدمي القلوب، خاصة أن إسرائيل لم تنفذ قرار وقف إطلاق النار.

وتساءل مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، قائلا "إلى متى يمكن وقف هذه الجريمة النكراء؟.. فنتنياهو يحاول استئناف الحرب من جديد بفجر غير عادي، حتى أن المستوطنين أحرقوا مسجدا في إحدى بلدات الضفة الغربية ووضعوا شعارات عنصرية على جدرانه والمسجد كان به مصاحف وقرآن كريم.

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن إسرائيل تمضي بلا رجعة لتنفيذ مخطط إسرائيل الكبرى والقضاء على الشعب الفلسطيني وحلمهم في إقامة دولته المستقلة.

وأشار مصطفى بكري إلى أن الكنيست صدق على قانون وزير الأمن القومي الإسرائيلي والذي يقضى بإعدام الأسرى وظهر الوزير وهو يوزع الحلوى.

واستكمل تصريحاته قائلا "المجتمع الدولي عليه ألا يقف صامتا والشعب الفلسطيني ضاف ذرعا، فكل الوعود التي نسمعها من الإسرائيليين بوقف الحرب كاذبة.