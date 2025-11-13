أمين الجبهة الوطنية: نحن حزب لا موالاة ولا معارضة.. فيديو

قال السيد القصير، أمين حزب الجبهة الوطنية، إننا حزب لا موالاة ولا معارضة، ندعم الدولة المصرية والمواطن والقيادة السياسية.

وأضاف السيد القصير، في برنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، حزب الجبهة الوطنية يراقب الحكومة ويتابع الأثر للقراءات، فعندما يكون هناك قرار لا يتفق مع مصلحة الوطن والمواطن نعترض عليه ونقدم الحلول القابلة للتطبيق.

وأشار إلى أن الحلول القابلة للتطبيق يكون من قيادات ذوي خبرة داخل الحزب، حتى تستخدم الأدوات البرلمانية وفقا للإمكانيات المتاحة.

وأكد أن كوادر حزب الجبهة الوطنية سيقدروا على صناعة الفارق وتقديم الدعم والمساعدة للنواب حتى يتحدثوا في مجلس النواب بصورة واقعية.

وأوضح أننا هدفنا المشاركة لا المغالبة، بالعبرة ليست بالأعداد ولكن بالكفاءة، واخترنا مرشحينا وفقا لمعايير النزاهة والشعبية.

