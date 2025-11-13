أمين حزب الجبهة الوطنية: لدينا قيادات محترمة اعتذرت عن خوض الانتخابات

قال السيد القصير، أمين عام حزب الجبهة الوطنية، إن لدينا 43 مرشح في القائمة الوطنية و45 مرشح على المقاعد الفردية ولدينا قيادات محترمة اعتذرت عن خوض الانتخابات، منوها أن جميع المحافظات ممثلة لدينا سواء في المقاعد الفردية أو القائمة.

وأضاف القصير، في لقائه ببرنامج "الحياة اليوم" على قناة "الحياة"، أن العمل الحزبي ليس بالضرورة أن تكون نائب ولكن أن تكون في العضوية والأمانات وتقدم أعمال وخطط ومقترحات، وأقول للناخبين "اختاروا المرشح الذي له تاريخ وخبرة ونجاحاته في تحقيق الإنجازات وكذلك المرشح الذي له حزب قوي يدعمه في طلبات الإحاطة والموضوعات التي يناقشها في مجلس النواب.

نأمل في تقديم نموذج يتكاتف مع الأحزاب الأخرى لأن التحديات كثيرة، والدولة مفتوحة للجميع، ونقدم شكر كبير لوزارة الداخلية لتأمين لجان الانتخابات وتأمين مؤتمرات المرشحين والأحزاب

شئ طبيعي حدوث مناوشات ولا ترقى إلى مستوى الظاهرة أو التأثير على العملية الانتخابية، لأن كل مرشح له مؤيديه ومحبيه وأنصاره، ولذلك فتحت الهيئة الوطنية باب تقديم الطعون في حالة وجود خروقات أثناء الانتخابات

أقول للمواطنين بأهمية النزول والمشاركة في الانتخابات للمساهمة في بناء البلد وصناعة المستقبل وعلينا جميعا المساهمة ونتحلى بالإيجابية ونتخلى عن السلبية.