برلمان

مؤتمر جماهيري حاشد لـ"الجبهة الوطنية" لدعم مرشح الحزب بدائرة سيدي سالم – الرياض

حزب الجبهة الوطنية
حزب الجبهة الوطنية
حسن رضوان   -  
عبد الرحمن سرحان

في أجواء وطنية مليئة بالحماس والانتماء، نظم حزب الجبهة الوطنية مؤتمراً جماهيرياً حاشداً بقرية دمرو – مسقط رأس المرشح الحاج محمد عبدالحميد هاشم، مرشح الحزب عن دائرة سيدي سالم والرياض بمحافظة كفر الشيخ، بحضور عدد كبير من قيادات الحزب وجموع المواطنين.

وشهد المؤتمر حضور النائب سليمان وهدان، أمين شئون المجالس النيابية بحزب الجبهة الوطنية ووكيل مجلس النواب، الذي أكد في كلمته على دعم الحزب الكامل للمرشح محمد هاشم، مشيداً بحب الجماهير والتفافهم حوله، ومؤكداً أن هذا الدعم الجماهيري الكبير يعكس ثقة الناس في مرشحي الحزب وقدرتهم على تمثيل المواطن تحت قبة البرلمان.

كما حضر المؤتمر المهندس أحمد عبدالمعبود، الأمين المساعد لحزب الجبهة بمحافظة كفر الشيخ، والذي أكد أن هذا المؤتمر يعد الأكبر والأول من نوعه للحزب بالمحافظة، ويبرهن على وعي المواطن المصري بالمرحلة المقبلة في الانتخابات البرلمانية، مشيراً إلى أن هذا الحضور الكثيف دليل على الاختيار الموفق لمرشحي حزب الجبهة الوطنية.

وألقى المهندس محمد سعد الصمودي، مرشح الحزب عن دائرة دسوق وفوه ومطوبس، كلمة أكد فيها دعمه الكامل لأخيه المرشح محمد هاشم، مشيداً بحجم الحب الجارف الذي يكنه أهالي سيدي سالم لمرشحهم، ومعتبراً هذا المشهد تجسيداً لوحدة الصف ودعم الحزب لبعضه البعض.

كما شاركت الدكتورة رانيا رفعت الشريف، مرشحة القائمة الوطنية عن حزب الجبهة الوطنية بكفر الشيخ، والتي أثنت على التنظيم المتميز للمؤتمر وحسن استقبال الأهالي ووعيهم السياسي الكبير.

وأكد الجميع أن هذا الحشد الجماهيري الكبير هو ثمرة توجيهات السيد القصير، الأمين العام لحزب الجبهة الوطنية، الذي يوجه دوماً بدعم مرشحي الحزب في مختلف أنحاء الجمهورية، وترسيخ مبادئ الحزب في العمل الوطني وخدمة المواطن.

وقد لاقى المؤتمر إعجاباً واسعاً من الحضور، ووُصف بأنه مليونية في حب محمد هاشم وحزب الجبهة الوطنية، تعكس قوة الحزب في الشارع وثقة المواطنين في قياداته ومرشحيه.

