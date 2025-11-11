قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
محافظات

حزب الجبهة الوطنية ينظم مسيرة جماهيرية ضخمة بالإسكندرية

حزب الجبهة الوطنية بالإسكندرية
حزب الجبهة الوطنية بالإسكندرية
أحمد بسيوني

انطلقت مسيرة جماهيرية ضخمة نظمها حزب الجبهة الوطنية، أمانة الإسكندرية، تقدَّمها المهندس محمد فرج عامر أمين الحزب بالإسكندرية، والدكتور السيد باشا أمين التنظيم، إلى جانب مرشحي الحزب عن القائمة والفردي، وعدد من قيادات الحزب بالإسكندرية.

واختُتمت المسيرة، اليوم الثلاثاء، جولتها أمام مدرسة محمد كريم، وسط هتافات حماسية من المواطنين دعماً لمرشحي الحزب وثقةً في برنامجهم الوطني.

وسط حشد كبير من أبناء الإسكندرية في أحد أكبر شوارع المدينة، جاءت المسيرة في أجواء من الحماس والانتماء، لتجسّد وحدة الصف ودعم المواطنين لمسيرة الحزب.

وتفقد مرشح حزب الجبهة الوطنية بالإسكندرية الدكتور محمد الحمامي اللجان الإنتخابية لدائرة المنتزه بمشاركة قيادات حزب الجبهة الوطنية بمحافظة الإسكندرية. وشهدت المسيرة دعما كبيرا من أبناء الدائرة لاستكمال مسيرته داخل البرلمان ٢٠٢٥.

وذكر الحزب في بيان أن المسيرة جسدت روح العمل الجماعي والتلاحم بين أبناء الحزب والمواطنين، في مشهد وطني يعبّر عن الثقة والالتفاف حول راية الجبهة الوطنية.

الاسكندرية حزب الجبهة الوطنية أمانة الإسكندرية محمد فرج عامر القائمة والفردي

