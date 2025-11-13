قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
صلاة تكفيك همك وحزنك في ليلة الجمعة ويومها.. لن تستغرق دقيقة
توقعات الأرصاد الجوية لدرجات الحرارة وحالة الطقس في جميع المحافظات
حاصل على جائزة نوبل: مصر تخطو بثقة في مجال زراعة الأعضاء
نانسي عجرم: بحب مصر كتير.. وأحلم بزيارة الأهرامات| فيديو
موعد صرف معاش تكافل وكرامة نوفمبر 2025 وخطوات الاستعلام المجانية
جيش الاحتلال يعلن وفاة مجند بقاعدة جنوبية.. وغموض حول ملابسات الحادث
وزير المالية: طرح حزمة التسهيلات الضريبية للنقاش الشهر القادم
وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%
أقل سعر عيار ذهب اليوم 14-11-2025
مصطفى بكري: مصر أقوى من اختراقها بالشائعات.. وفاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية| أخبار التوك شو
الأطباء تدين الاعتداء على دكتور في مشاركته بقافلة طبية بقنا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

نادر الجريتلي يتورط في مقـ.ـتل فريدة القاضي بمسلسل وتر حساس 2

نادر الجريتلي
نادر الجريتلي
سعيد فراج

أثار الفنان نادر الجريتلي، حالة من الغموض، بعد ظهوره بشخصية بلال، في الجزء الثاني لـ مسلسل وتر حساس، المعروض حاليا عبر قناة ON الفضائية. 

وزاد الجريتلي، من التشويق والإثارة في الأحداث، بسبب اتهام شخصية «بلال» التي يلعبها في مسلسل وتر حساس 2، بقتل فريدة «غادة عادل»، لاسيما بعد النهاية المشوقة للحلقة 42، والتي تضمنت حديث بين بلال (نادر الجريتلي) وأدهم شقيق فريدة (محمد محمود عبد العزيز) فكان الأخير يحاول إقناعه بألا يتكلم. 

وتسببت نهاية المسلسل، في تساؤلات المشاهدين حول قاتل فريدة، وهي بلال هو من قتلها بتحريض من شقيقها أدهم، أم ماذا؟. 

مسلسل وتر حساس 2 

ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية متنوعة كما في الموسم الأول مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، ما أثار تفاعلًا واسعًا وترقبًا كبيرًا من الجمهور لمعرفة ما سيحمله الموسم الجديد من أحداث مشوقة.

ينضم إلى أبطال الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس  النجمة غادة عادل، بالإضافة إلى نجوم الجزء الأول:محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كما يشهد الموسم الثاني انضمام أربعة نجوم جدد: كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدي.

ويشارك أيضاً في العمل نخبة من الفنانين الذين أسهموا في نجاح الجزء الأول. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة. 

نادر الجريتلي 
نادر الجريتلي 

أعمال نادر الجريتلي 

يعيش الفنان نادر الجريتلي، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، إذ بدأ تصوير 4 أعمال فنية دفعة واحدة، عبارة عن فيلم و3 مسلسلات، ليتنوع بين الدراما التلفزيونية والسينما.

وبدأ نادر الجريتلي، تصوير مشاهده في الفيلم الإمارات الذي يحمل اسم حس أمني، بالإضافة إلى مسلسلي بنج كلي، وورد وشوكولاتة. 

أحدث أعمال نادر الجريتلي

وكان نادر الجريتلي، قد شارك في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2025، بعدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل أهل الخطايا لـ جمال سليمان، وقهوة المحطة لـ بيومي فؤاد وأحمد غزي، وشهادة معاملة أطفال لـ محمد هنيدي، وفهد البطل لـ أحمد العوضي، وسيد الناس لـ عمرو سعد. 

ويمتد نادر الجريتلي، لعائلة الجريتلي الفنية، فعمته هي الفنانة القديرة انعام الجريتلي، والفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، وأحب الفن منذ نعومة أظافره وشارك في عدد من الأعمال الفنية وهو طفلاً.

مسلسل وتر حساس مسلسل وتر حساس 2 نادر الجريتلي أعمال نادر الجريتلي الفنان نادر الجريتلي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق إسنا الصحراوي الغربي إلى 8 وفيات و11 مصابًا أثناء توجههم إلى مولد الماري جرجس بالأقصر

ترشيحاتنا

حكم الرشوة

أيمن أبو عمر : الرشوة جريمة مركّبة تهدم العدل وتطيح بثقة المجتمع

د. أيمن أبو عمر

أيمن أبو عمر: الإسلام يعلّمنا ألا نحكم إلا بالظاهر ونجعل الباطن لله وحده

وزير الأوقاف

وزير الأوقاف يعتمد حركة تكليفات جديدة لمديري عموم الدعوة والبر بعدد من المديريات

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

اشرقت احمد

أشرقت أحمد تعود بعد 7 سنين وتبهر لجنة The Voice بشكل جديد كليًا

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد