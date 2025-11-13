نادر الجريتلي يتورط في مقـ.ـتل فريدة القاضي بمسلسل وتر حساس 2

أثار الفنان نادر الجريتلي، حالة من الغموض، بعد ظهوره بشخصية بلال، في الجزء الثاني لـ مسلسل وتر حساس، المعروض حاليا عبر قناة ON الفضائية.

وزاد الجريتلي، من التشويق والإثارة في الأحداث، بسبب اتهام شخصية «بلال» التي يلعبها في مسلسل وتر حساس 2، بقتل فريدة «غادة عادل»، لاسيما بعد النهاية المشوقة للحلقة 42، والتي تضمنت حديث بين بلال (نادر الجريتلي) وأدهم شقيق فريدة (محمد محمود عبد العزيز) فكان الأخير يحاول إقناعه بألا يتكلم.

وتسببت نهاية المسلسل، في تساؤلات المشاهدين حول قاتل فريدة، وهي بلال هو من قتلها بتحريض من شقيقها أدهم، أم ماذا؟.

مسلسل وتر حساس 2

ويتناول المسلسل قضايا اجتماعية متنوعة كما في الموسم الأول مثل الخيانة الزوجية والصداقات والعلاقات المعقدة، ما أثار تفاعلًا واسعًا وترقبًا كبيرًا من الجمهور لمعرفة ما سيحمله الموسم الجديد من أحداث مشوقة.

ينضم إلى أبطال الجزء الثاني من مسلسل وتر حساس النجمة غادة عادل، بالإضافة إلى نجوم الجزء الأول:محمد علاء، إنجي المقدم، هيدي كرم، تميم عبده، كما يشهد الموسم الثاني انضمام أربعة نجوم جدد: كمال أبو رية، محمد محمود عبد العزيز، رانيا منصور، وإلهام وجدي.

ويشارك أيضاً في العمل نخبة من الفنانين الذين أسهموا في نجاح الجزء الأول. المسلسل من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل فرج، ومن إنتاج الشركة المتحدة.

نادر الجريتلي

أعمال نادر الجريتلي

يعيش الفنان نادر الجريتلي، حالة من النشاط الفني، خلال الفترة الحالية، إذ بدأ تصوير 4 أعمال فنية دفعة واحدة، عبارة عن فيلم و3 مسلسلات، ليتنوع بين الدراما التلفزيونية والسينما.

وبدأ نادر الجريتلي، تصوير مشاهده في الفيلم الإمارات الذي يحمل اسم حس أمني، بالإضافة إلى مسلسلي بنج كلي، وورد وشوكولاتة.

أحدث أعمال نادر الجريتلي

وكان نادر الجريتلي، قد شارك في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي 2025، بعدد من الأعمال الفنية، أبرزها مسلسل أهل الخطايا لـ جمال سليمان، وقهوة المحطة لـ بيومي فؤاد وأحمد غزي، وشهادة معاملة أطفال لـ محمد هنيدي، وفهد البطل لـ أحمد العوضي، وسيد الناس لـ عمرو سعد.

ويمتد نادر الجريتلي، لعائلة الجريتلي الفنية، فعمته هي الفنانة القديرة انعام الجريتلي، والفنانة الراحلة أحلام الجريتلي، وأحب الفن منذ نعومة أظافره وشارك في عدد من الأعمال الفنية وهو طفلاً.