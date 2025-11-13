هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

شهدت الأسواق اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 تراجعًا ملحوظًا في سعر الذهب اليوم متأثرة بانخفاض المعدن الأصفر عالميًا إلى مستوى 4200 دولار للأوقية، وهو ما انعكس مباشرة على الأسعار في مختلف الأعيرة داخل محال الصاغة، حيث سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المصريين، نحو 5600 جنيهًا للجرام، فيما بلغ سعر الجنيه الذهب 44800 جنيهًا، وسط حالة من الترقب مع استمرار تذبذب الأسعار عالميًا.



أسعار الذهب اليوم في مصر

جاءت الأسعار المعلنة في محال الصاغة خلال تعاملات اليوم على النحو التالي:

- سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6400 جنيهًا للجرام.

- بلغ سعر الذهب عيار 22 حوالي 5866.75 جنيهًا.

- سجل سعر الذهب اليوم لعيار 21 نحو 5600 جنيهًا.

- سجل عيار 18 ما يقرب من 4800 جنيهًا.

- عيار 14 فقد بلغ 3733.25 جنيهًا.

- بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 44800 جنيهًا.

الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، فقدت أسعار الذهب مكاسبها اليومية خلال تعاملات الخميس، لتتحول إلى خسائر واضحة عقب تصريحات من كيفن هاسيت كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس الأمريكي الأسبق دونالد ترامب، الذي أشار إلى أن بيانات التوظيف القادمة ستكون غير كاملة.



وقد تسبب ذلك في ضغوط بيعية على المعدن الأصفر، لتسجل العقود الفورية تراجعًا بنحو 0.1% إلى مستوى 4190 دولارًا للأوقية، فيما انخفضت العقود الآجلة إلى 4196 دولارًا للأوقية بتراجع نسبته 0.4%.



ويؤكد المحللون أن تراجع سعر الذهب اليوم عالميًا يأتي بعد موجة ارتفاعات قصيرة شهدها السوق خلال الأسبوع الماضي، مدفوعة بتوقعات خفض الفائدة في الولايات المتحدة.

أسعار السبائك الذهبية والأوقية اليوم

شهدت أسعار السبائك الذهبية أيضًا تراجعًا واضحًا متزامنًا مع انخفاض سعر الذهب اليوم عالميًا، حيث سجلت سبيكة ذهب عيار 24 زنة 100 جرام نحو 67675 جنيهًا، فيما بلغت قيمة السبيكة الأكبر وزنًا 200 جرام نحو 135240 جنيهًا.

أما الأوقية الذهبية فقد سجلت في التعاملات الفورية نحو 4199.57 دولارًا للبيع و4199.2 دولارًا للشراء.

توقعات السوق خلال الفترة المقبلة

يتوقع الخبراء أن يستمر سعر الذهب اليوم في حالة من التذبذب بين الصعود والهبوط حتى نهاية الأسبوع الجاري، خاصة مع ترقب بيانات اقتصادية أمريكية جديدة قد تحدد الاتجاه القادم لأسعار الفائدة، وبالتالي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر عالميًا ومحليًا.

ويرى البعض أن الأسعار الحالية قد تمثل فرصة مناسبة للشراء بالنسبة للمستثمرين على المدى الطويل، في حين يحذر آخرون من احتمالية حدوث مزيد من الانخفاضات في حالة استمرار قوة الدولار الأمريكي.

يبقى سعر الذهب اليوم في مصر مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بحركة الأسواق العالمية، خصوصًا مع التغيرات السريعة في أسعار الأوقية والدولار، إضافة إلى تأثير قرارات البنوك المركزية الكبرى، وهو ما يجعل السعر في مصر دائم التأثر بالعوامل الخارجية.