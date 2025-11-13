سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم.
أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم الخميس
سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الخميس
أعلى سعر شراء: 6371 جنيها
أقل سعر بيع: 6321 جنيها
متوسط السعر 6368 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الخميس
أعلى سعر شراء : 5575 جنيها
أقل سعر بيع: 5595 جنيها
متوسط السعر: 5582 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الخميس
أعلى سعر شراء: 4779 جنيها
أقل سعر بيع: 4796 جنيها
متوسط السعر: 4789 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الخميس
أعلى سعر شراء: 3716 جنيها
أقل سعر بيع: 3730 جنيها
متوسط السعر: 3723 جنيها
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الخميس
أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 44672 جنيها
أقل سعر بيع: 45320 جنيها
متوسط السعر: 44996 جنيها
سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الخميس
سعر الشراء: 199060 جنيه
سعر البيع: 197285 جنيها
سعر الذهب عالميا
بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4196.85 دولار .
ومحليا، شهدت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين، ارتفاعا كبيرا يتراوح ما بين 200 لـ 250 جنيها في الجرام الواحد.
وارتفعت أسعار الذهب عالميا بأكثر من 57% منذ بداية العام، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، وتخفيف السياسة النقدية، وتزايد توجه الدول نحو إلغاء الدولرة، إلى جانب تدفقات قوية على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.
وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.