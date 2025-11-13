قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
english EN
سعر الذهب في مصر مستهل تعاملات الخميس

علياء فوزى

يستعرض موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال مستهل التعاملات الصباحية اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري علي مدار اليوم. 

أسعار الذهب في السوق المحلي اليوم  الخميس 

سعر جرام الذهب عيار 24  في مصر اليوم  الخميس 

أعلى سعر شراء: 6371 جنيها 

أقل سعر بيع: 6321 جنيها 

متوسط السعر 6368 جنيها 

 سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم  الخميس 

أعلى سعر شراء : 5575 جنيها 

أقل سعر بيع: 5595 جنيها 

متوسط السعر: 5582 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 18  في مصر  اليوم  الخميس 

أعلى سعر شراء: 4779 جنيها 

أقل سعر بيع: 4796 جنيها 

متوسط السعر: 4789 جنيها  

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم  الخميس 

أعلى سعر شراء: 3716 جنيها 

أقل سعر بيع: 3730 جنيها

متوسط السعر: 3723 جنيها 

سعر الجنيه الذهب في مصر  اليوم  الخميس 

أعلى سعر لشراء الجنيه الذهب: 44672 جنيها 

أقل سعر بيع: 45320 جنيها 

متوسط السعر: 44996 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم  الخميس 

سعر الشراء: 199060 جنيه

سعر البيع: 197285 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4196.85 دولار .

ومحليا، شهدت أسعار الذهب خلال اليومين الماضيين، ارتفاعا كبيرا يتراوح ما بين 200 لـ 250 جنيها في الجرام الواحد. 

وارتفعت أسعار الذهب عالميا بأكثر من 57% منذ بداية العام، مدفوعة بالتوترات الجيوسياسية، وتخفيف السياسة النقدية، وتزايد توجه الدول نحو إلغاء الدولرة، إلى جانب تدفقات قوية على صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر بشكلٍ أو بآخر على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي إما برفع قيمتها أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

ميريهان حسين تلفت الأنظار على السجادة الحمراء

ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء
ميريهان حسين تلفت الانظار على السجادة الحمراء

