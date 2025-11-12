ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

صعدت أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم الأربعاء؛ ليسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5582 جنيها مقابل 5508 جنيهات بمستهل التعاملات المسائية بارتفاع قدره 74 جنيها في الجرام الواحد.
ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال ختام التعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري على مدار اليوم.
أسعار الذهب في السوق المحلي
سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء
أعلى سعر شراء: 6371 جنيها
أقل سعر بيع: 6321 جنيها
متوسط السعر 6368 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء
أعلى سعر شراء : 5575 جنيها
أقل سعر بيع: 5595 جنيها
متوسط السعر: 5582 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء
أعلى سعر شراء: 4779 جنيها
أقل سعر بيع: 4796 جنيها
متوسط السعر: 4789 جنيها
سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأربعاء
أعلى سعر شراء: 3716 جنيها
أقل سعر بيع: 3730 جنيها
متوسط السعر: 3723 جنيها
سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء
أعلى سعر شراء: 44672 جنيها
أقل سعر بيع: 45320 جنيها
متوسط السعر: 44996 جنيها
سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء
سعر الشراء: 199060 جنيه
سعر البيع: 197285 جنيها
سعر الذهب عالميا
بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4196.85 دولار.
عوامل مؤثرة في سعر الذهب
هناك عوامل تؤثر- بشكلٍ أو بآخر- على سعر جرام الذهب منها:
يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي، إما برفع قيمتها، أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.
وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب؛ باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.