ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

صعدت أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم الأربعاء؛ ليسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 5582 جنيها مقابل 5508 جنيهات بمستهل التعاملات المسائية بارتفاع قدره 74 جنيها في الجرام الواحد.

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال ختام التعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري على مدار اليوم.

أسعار الذهب في السوق المحلي

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء

أعلى سعر شراء: 6371 جنيها

أقل سعر بيع: 6321 جنيها

متوسط السعر 6368 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء

أعلى سعر شراء : 5575 جنيها

أقل سعر بيع: 5595 جنيها

متوسط السعر: 5582 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء

أعلى سعر شراء: 4779 جنيها

أقل سعر بيع: 4796 جنيها

متوسط السعر: 4789 جنيها

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأربعاء

أعلى سعر شراء: 3716 جنيها

أقل سعر بيع: 3730 جنيها

متوسط السعر: 3723 جنيها

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء

أعلى سعر شراء: 44672 جنيها

أقل سعر بيع: 45320 جنيها

متوسط السعر: 44996 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء

سعر الشراء: 199060 جنيه

سعر البيع: 197285 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4196.85 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر- بشكلٍ أو بآخر- على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي، إما برفع قيمتها، أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية.

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب؛ باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.