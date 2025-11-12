قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ارتفاع 70 جنيها .. سعر الذهب في مصر ختام تعاملات اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
مشغولات ذهبية- صورة أرشيفية
علياء فوزى

صعدت أسعار الذهب في ختام التعاملات اليوم الأربعاء؛ ليسجل متوسط سعر جرام الذهب عيار 21 نحو  5582 جنيها مقابل 5508 جنيهات بمستهل التعاملات المسائية بارتفاع قدره 74 جنيها في الجرام الواحد. 

ويرصد موقع “صدى البلد” أسعار الذهب في السوق المحلي والبورصة العالمية، خلال ختام التعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، وذلك ضمن نشرته الخدمية التي يقدمها بشكل دوري على مدار اليوم. 

أسعار الذهب في السوق المحلي 

سعر جرام الذهب عيار 24 في مصر اليوم الأربعاء 

أعلى سعر شراء: 6371 جنيها 

أقل سعر بيع: 6321 جنيها 

متوسط السعر 6368 جنيها 

 سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر اليوم الأربعاء 

أعلى سعر شراء : 5575 جنيها 

أقل سعر بيع: 5595 جنيها 

متوسط السعر: 5582 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 18 في مصر اليوم الأربعاء 

أعلى سعر شراء: 4779 جنيها 

أقل سعر بيع: 4796 جنيها 

متوسط السعر: 4789 جنيها 

سعر جرام الذهب عيار 14 في مصر اليوم الأربعاء 

أعلى سعر شراء: 3716 جنيها 

أقل سعر بيع: 3730 جنيها

متوسط السعر: 3723 جنيها 

سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الأربعاء 

أعلى سعر شراء: 44672 جنيها 

أقل سعر بيع: 45320 جنيها 

متوسط السعر: 44996 جنيها

سعر الأوقية بالجنيه المصري اليوم الأربعاء 

سعر الشراء: 199060 جنيه

سعر البيع: 197285 جنيها

سعر الذهب عالميا

بلع سعر أوقية الذهب في البورصة العالمية نحو 4196.85 دولار.

عوامل مؤثرة في سعر الذهب

هناك عوامل تؤثر- بشكلٍ أو بآخر- على سعر جرام الذهب منها:

يتم تحديد معدل الفائدة من قبل البنك المركزي، إما برفع قيمتها، أو خفضها، وذلك وفقاً لحالة البلد الاقتصادية. 

وعادةً ما يشهد سوق النفط ارتفاعاً وانخفاضاً في معدل الأسعار، ولذلك يلجأ البعض إلى شراء الذهب؛ باعتباره أكثر أماناً من الناحية الاقتصادية، وبالتالي يرتفع سعر الذهب فضلا عن كمية الإنتاج ومعدل العرض والطلب.

