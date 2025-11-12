سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025.. استقرار محلي وعالمي

سعر الذهب عيار 21 .. شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، مقارنةً بآخر تحديث لها منذ ساعة، وسط ترقب من المتعاملين في سوق الصاغة المحلي والعالمي لحركة الأسعار خلال الساعات المقبلة.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، نحو 5510 جنيهات للبيع و5460 جنيهًا للشراء.

يعد هذا الاستقرار امتدادًا لحالة التوازن النسبي التي تشهدها أسواق الذهب في الآونة الأخيرة، بعد موجات متتالية من الارتفاع والانخفاض نتيجة تقلبات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم

استقرت أسعار أعيرة الذهب المختلفة في الأسواق المحلية اليوم على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 6297.25 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22: بلغ 5772.5 جنيهًا للبيع و5720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 4722.75 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: سجل 3673.25 جنيهًا للبيع و3640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12: بلغ 3148.5 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9: حقق 2361.5 جنيهًا للبيع و2340 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر أوقية الذهب نحو 4137.41 دولارًا للبيع و4137.04 دولارًا للشراء في آخر تحديثات السوق المحلي.

جدول أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12 نوفمبر 2025

العيار البيع الشراء عيار 24 6297.25 جنيه 6240 جنيهًا عيار 22 5772.5 جنيه 5720 جنيهًا عيار 21 5510 جنيهات 5460 جنيهًا عيار 18 4722.75 جنيه 4680 جنيهًا عيار 14 3673.25 جنيهًا 3640 جنيهًا عيار 12 3148.5 جنيه 3120 جنيهًا عيار 9 2361.5 جنيه 2340 جنيهًا أوقية الذهب 4137.41 دولار 4137.04 دولار

أسعار الذهب العالمية اليوم

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 4139 دولارًا للأوقية، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع المخاوف من استمرار معدلات التضخم العالمية.

ويرى خبراء سوق الذهب أن هذا الارتفاع يعكس توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، خاصة مع توقعات استمرار السياسات النقدية المتشددة في عدد من الاقتصادات الكبرى.

تحليل خبراء سوق الذهب

يؤكد المحللون أن استقرار أسعار الذهب محليًا يأتي نتيجة توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق المصري، بالتزامن مع تأثر الأسعار بحركة السوق العالمية. كما أن تراجع الدولار عالميًا ساهم في تقوية موقف الذهب كأداة تحوط رئيسية ضد التضخم.

وأشار الخبراء إلى أن أسعار الذهب المحلية تتأثر بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي، بالإضافة إلى عوامل محلية مثل سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومستوى الإقبال على الشراء، خاصةً خلال المواسم والمناسبات الاجتماعية.

ويتوقع عدد من المتخصصين أن تظل الأسعار في نطاقها الحالي خلال المدى القريب، مع احتمالات بحدوث تحرك محدود صعودًا أو هبوطًا تبعًا للتطورات العالمية في أسواق المال والطاقة.

نصائح للمستثمرين والمقبلين على الشراء

ينصح خبراء الصاغة المواطنين الراغبين في شراء الذهب بمتابعة التحديثات اللحظية للأسعار قبل الإقدام على الشراء أو البيع، خاصةً أن السوق يشهد تغيرات طفيفة خلال اليوم الواحد نتيجة ارتباطه المباشر بالأسعار العالمية.

كما يُوصى بالتركيز على شراء عيار 21 نظرًا لكونه الأكثر تداولًا والأكثر استقرارًا في القيمة حين إعادة البيع، في حين يُفضل للمستثمرين على المدى الطويل اقتناء الجنيهات الذهبية أو السبائك بوصفه استثمارًا آمنًا.