سعر الذهب عيار 21 اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025.. استقرار محلي وعالمي

عبد الفتاح تركي

سعر الذهب عيار 21 .. شهدت أسعار الذهب في مصر حالة من الاستقرار في ختام تعاملات اليوم الأربعاء 12 نوفمبر 2025، مقارنةً بآخر تحديث لها منذ ساعة، وسط ترقب من المتعاملين في سوق الصاغة المحلي والعالمي لحركة الأسعار خلال الساعات المقبلة.

وسجل سعر الذهب عيار 21، وهو الأكثر تداولًا بين المواطنين، نحو 5510 جنيهات للبيع و5460 جنيهًا للشراء.

واقرأ أيضًا:

أسعار الذهب

يعد هذا الاستقرار امتدادًا لحالة التوازن النسبي التي تشهدها أسواق الذهب في الآونة الأخيرة، بعد موجات متتالية من الارتفاع والانخفاض نتيجة تقلبات الأسعار العالمية وسعر صرف الدولار أمام الجنيه.

أسعار الذهب في مصر اليوم

استقرت أسعار أعيرة الذهب المختلفة في الأسواق المحلية اليوم على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24: سجل 6297.25 جنيهًا للبيع و6240 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 22: بلغ 5772.5 جنيهًا للبيع و5720 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 21: حقق 5510 جنيهات للبيع و5460 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18: وصل إلى 4722.75 جنيهًا للبيع و4680 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 14: سجل 3673.25 جنيهًا للبيع و3640 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 12: بلغ 3148.5 جنيهًا للبيع و3120 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 9: حقق 2361.5 جنيهًا للبيع و2340 جنيهًا للشراء.

كما سجل سعر أوقية الذهب نحو 4137.41 دولارًا للبيع و4137.04 دولارًا للشراء في آخر تحديثات السوق المحلي.

سعر الذهب

جدول أسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 12 نوفمبر 2025

العيارالبيعالشراء
عيار 246297.25 جنيه6240 جنيهًا
عيار 225772.5 جنيه5720 جنيهًا
عيار 215510 جنيهات5460 جنيهًا
عيار 184722.75 جنيه4680 جنيهًا
عيار 143673.25 جنيهًا3640 جنيهًا
عيار 123148.5 جنيه3120 جنيهًا
عيار 92361.5 جنيه2340 جنيهًا
أوقية الذهب4137.41 دولار4137.04 دولار

أسعار الذهب العالمية اليوم

على الصعيد العالمي، سجلت أسعار الذهب الفورية ارتفاعًا طفيفًا لتصل إلى 4139 دولارًا للأوقية، مدعومة بتراجع قيمة الدولار الأمريكي وارتفاع المخاوف من استمرار معدلات التضخم العالمية.

ويرى خبراء سوق الذهب أن هذا الارتفاع يعكس توجه المستثمرين نحو المعدن النفيس كملاذ آمن في ظل حالة عدم الاستقرار الاقتصادي العالمي، خاصة مع توقعات استمرار السياسات النقدية المتشددة في عدد من الاقتصادات الكبرى.

تحليل خبراء سوق الذهب

يؤكد المحللون أن استقرار أسعار الذهب محليًا يأتي نتيجة توازن نسبي بين العرض والطلب في السوق المصري، بالتزامن مع تأثر الأسعار بحركة السوق العالمية. كما أن تراجع الدولار عالميًا ساهم في تقوية موقف الذهب كأداة تحوط رئيسية ضد التضخم.

وأشار الخبراء إلى أن أسعار الذهب المحلية تتأثر بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي، بالإضافة إلى عوامل محلية مثل سعر صرف الجنيه أمام الدولار، ومستوى الإقبال على الشراء، خاصةً خلال المواسم والمناسبات الاجتماعية.

ويتوقع عدد من المتخصصين أن تظل الأسعار في نطاقها الحالي خلال المدى القريب، مع احتمالات بحدوث تحرك محدود صعودًا أو هبوطًا تبعًا للتطورات العالمية في أسواق المال والطاقة.

الذهب يستقر بعد بلوغ قمة قياسية مع ترقب بيانات التضخم الأمريكية

نصائح للمستثمرين والمقبلين على الشراء

ينصح خبراء الصاغة المواطنين الراغبين في شراء الذهب بمتابعة التحديثات اللحظية للأسعار قبل الإقدام على الشراء أو البيع، خاصةً أن السوق يشهد تغيرات طفيفة خلال اليوم الواحد نتيجة ارتباطه المباشر بالأسعار العالمية.

كما يُوصى بالتركيز على شراء عيار 21 نظرًا لكونه الأكثر تداولًا والأكثر استقرارًا في القيمة حين إعادة البيع، في حين يُفضل للمستثمرين على المدى الطويل اقتناء الجنيهات الذهبية أو السبائك بوصفه استثمارًا آمنًا.

سعر الذهب سعر الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 الآن أسعار الذهب في مصر تحديث أسعار الذهب سعر الذهب الأربعاء 12 نوفمبر 2025 سعر أوقية الذهب سعر الذهب العالمي سعر الذهب في الصاغة استقرار أسعار الذهب توقعات أسعار الذهب سعر الجنيه الذهب سعر الذهب الآن

