ننصح بأخذ اللقاح .. الصحة: فيروس الإنفلونزا الأكثر نشاطا هذا العام

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أنه في فترات تغير الفصول ودخول الشتاء يكون هناك نشاط للفيروسات التي تصيب الجهاز التنفسي.

وقال عبد الغفار في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" معدلات الإصابة بالفيروسات التنفسية مجتمعة مماثلة للسنوات الثلاث الماضية".

وتابع حسام عبد الغفار :" فيروس الإنفلونزا الموسمية الأكثر نشاطا هذا العام ".

وأكمل"لدينا لقاح للإنفلونزا ويمكن تقليل شدة المرض والأعراض بأخذ لقاح الانفلونزا خاصة للأفراد المصابين بأمراض مزمنة وكبار السن".

ولفت حسام عبد الغفار :"نوصي بأخذ لقاح الإنفلونزا ويتم توفيره في وحدات الرعاية الصحية والمراكز الصحية ".