الصحة : توفير أكثر من 300 جهاز أشعة مقطعية و 1200 سينية

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «الأقوال والأفعال: تنفيذ قرار جمعية الصحة العالمية بشأن صحة الرئة»، ضمن النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وشعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، بالعاصمة الإدارية الجديدة (12-15 نوفمبر 2025).

أكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي، أن الجلسة ركزت على تأثير العوامل البشرية في أمراض الرئة، وخطوات تنفيذ قرار الدورة 78 لجمعية الصحة العالمية عالميًا، مع استعراض أفضل ممارسات رعاية المرضى جسديًا ونفسيًا واجتماعيًا.

توفير أكثر من 300 جهاز أشعة مقطعية

واستعرضت خطة الوزارة للكشف المبكر، بما فيها المبادرة الرئاسية لسرطان الرئة، وتوفير أكثر من 300 جهاز أشعة مقطعية و1200 جهاز أشعة سينية، مع تدريب متخصص للأطباء والفنيين، وربط المستشفيات بنظام PACS لتجميع البيانات مركزيًا.

كما تناولت الجهود المستقبلية بتوسيع الذكاء الاصطناعي لتحسين دقة وسرعة التشخيص، خاصة في المناطق النائية، وتعزيز الوقاية عبر حملات الإقلاع عن التدخين وتوعية أمراض الرئة.

وأبرزت الشراكة الاستراتيجية مع أسترازينيكا في تطبيق الذكاء الاصطناعي بالأشعة، دعم عيادات صحة الرئة، وتحقيق التكامل بين الكشف المبكر والعلاج السريع بالمستشفيات الصدرية.

شارك في الجلسة:

• الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لمبادرات الصحة العامة.

• الدكتور عماد حمادة، رئيس المبادرة الرئاسية للكشف المبكر عن السرطان.

• الدكتور محمد فوزي، مستشار الوزير للأشعة.

• الدكتور حسام حسني، أستاذ طب الرئة بجامعة القاهرة.

وأدارت الجلسة: الدكتورة جينيفر جاكسون، مديرة الشؤون الحكومية - أسترازينيكا (الشرق الأوسط وأفريقيا).