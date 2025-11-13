على هامش النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان..ورشة عمل بعنوان إدارة المستشفيات والتميز التشغيل

نظمت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في قطاع تنمية المهن الطبية، ورشة عمل بعنوان «إدارة المستشفيات والتميز التشغيلي» على مدار ثلاثة أيام، بالتعاون مع صندوق التعويض عن مخاطر المهن الطبية، وبمشاركة الخبير الأمريكي الدكتور منتصر قدري، الأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية بجامعة جورج واشنطن، وذلك على هامش المؤتمر خلال 12-14 نوفمبر الجاري.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الورشة تهدف إلى تطوير التدريب الطبي المستمر ورفع كفاءة مقدمي الخدمة الصحية، لتحسين جودة الخدمات وتحقيق التميز التشغيلي. تستهدف 35 من مديري المستشفيات ونوابهم في قطاع العلاجي، التأمين الصحي، المؤسسة العلاجية، وأمانة المراكز المتخصصة، من جميع المحافظات.

أشار إلى محاور الورشة: أساسيات الإدارة العامة، الإدارة المالية، الموارد البشرية والتطوير المؤسسي، الابتكار وإدارة المعلومات، القيادة وإدارة التغيير. أكد أنها جزء من جهود تأهيل القيادات الصحية وتطبيق أفضل الممارسات، دعمًا لرؤية مصر 2030.

خطة تدريبية متكاملة

قالت الدكتورة هنادي محمد، رئيس قطاع تنمية المهن الطبية، إن الورشة ضمن خطة تدريبية متكاملة تركز على الجوانب المهنية والإدارية والقانونية، مع الاستماع لآراء المشاركين لتطوير البرامج المستقبلية وتلبية احتياجات الكوادر الصحية.

أعرب الدكتور منتصر قدري عن سعادته بالمشاركة، مشيدًا بتطور القطاع الصحي المصري الذي يؤهله للريادة عالميًا، وكفاءة الأطباء المصريين، ونجاح الوزارة في مواجهة تحديات الكثافة السكانية عبر استراتيجيات فعالة لتحسين الخدمات.