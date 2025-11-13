قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
دولة الاحتلال تستعد لاستلام جثة رهينة من غزة بعد العثور عليها في خان يونس
سحر وشعوذة.. القبض على دجالة روض الفرج
3160 جرام ذهب و1474 جرام فضة.. ننشر قائمة مسروقات مصلحة دمغ المصوغات والموازين
أسعار البيض تتراجع.. وفرة في الأسواق ومعاناة بالمزارع
خلافات على إيجار شقة.. القبض على طرفي مشاجرة بالدقهلية
العاصفة الشمسية الأقوى لعام 2025 تصل إلى الأرض.. ماذا سيحدث؟
حساس عادم السيارة.. ما وظيفته ومتى يجب استبداله؟
فضيحة على الشاشة .. دينا الشربيني تواجه مروة صبري قضائياً
عبد الغفار: القيادة السياسية تضع صحة المواطن في صدارة أولوياتها بالتوسع في التأمين الشامل
فاو: تضرر 87% من الأراضي الزراعية في غزة بسبب الهجمات الإسرائيلية
إيجابيات وسلبيات.. ما الدوافع وراء زواج المرأة من رجل أصغر منها سنا؟
هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير
أخبار البلد

الصحة تنظم ورشة عمل تحت عنوان تحويل رعاية سرطان الثدي خبرات الشراكة بين مبادرة صحة المرأة

جانب من الجلسة
جانب من الجلسة
عبدالصمد ماهر

نظمت وزارة الصحة والسكان، جلسة نقاشية بعنوان «تحويل رعاية سرطان الثدي – خبرات الشراكة بين مبادرة صحة المرأة وشركة نوفارتس»، وذلك ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25) الذي يُعقد المؤتمر تحت الرعاية الكريمة لفخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتحت شعار «تمكين الأفراد، تعزيز التقدم، إتاحة الفرص»، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الجلسة هدفت إلى استعراض أثر الشراكة الاستراتيجية بين مبادرة صحة المرأة وشركة نوفارتس في دعم رعاية السيدات المصابات بسرطان الثدي، وركزت على تطبيقات الابتكار الصحي، وتوسيع إتاحة الخدمات، وتطوير المسارات التشخيصية.

ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الجلسة تناولت جهود رفع الوعي المجتمعي من خلال حملات التوعية القومية لسرطان الثدي، المنفذة بدعم وزارة الصحة كجزء من مبادرة صحة المرأة، مؤكدا أن هذه الحملات تمثل نموذجًا ناجحاً للتواصل الطبي الموجه للسيدات في مختلف المحافظات.

وأضاف أن الجلسة ناقشت التعاون بين وزارة الصحة وهيئة الرعاية الصحية في دمج منظومة الكشف والتشخيص المبكر داخل وحدات طب الأسرة، وعرضت برامج رفع كفاءة مقدمي الخدمة في القطاعين العام والتابع لهيئة الرعاية، إلى جانب برنامج الإرشاد والمتابعة الصحية الذي ساهم في متابعة السيدات وتوجيههن خلال رحلة العلاج.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور محمد حساني، مساعد وزير الصحة لمشروعات ومبادرات الصحة العامة، أن مبادرة صحة المرأة حققت انجازاً استثنائياً بتسجيل أكثر من 64 مليون زيارة للسيدات منذ إطلاقها. 

سرعة توجيه السيدات عبر مراحل الكشف والتشخيص

وأكد أن الشراكة مع نوفارتس والقطاع الخاص ساهمت في تحسين دقة التشخيص عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في أداة INS Mammogram، ورفع كفاءة أطباء الأسرة من خلال برامج التدريب المتخصصة، وتطبيق نموذج الإرشاد والمتابعة الصحية المستوحى من المعهد القومي للأورام، مما عزز سرعة توجيه السيدات عبر مراحل الكشف والتشخيص والعلاج.

شارك في الجلسة الدكتور حاتم أمين، المدير التنفيذي للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، والدكتورة رانيا أشرف، المدير التنفيذي للشئون العامة بشركة نوفارتس.

المؤتمر العالمي للسكان التنمية البشرية وزارة الصحة سرطان الثدي صحة المرأة

