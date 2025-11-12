محافظ كفر الشيخ يشارك في فعاليات المؤتمر العالمي للصحة والتنمية البشرية

شارك اللواء دكتور علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، في فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، الذي افتتحه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر 2025، تحت شعار "تمكين الأفراد.. تعزيز التقدم.. إتاحة الفرص".

أكد محافظ كفرالشيخ أن المؤتمر يمثل منصة عالمية للحوار وتبادل الخبرات في مجالات الصحة العامة، والسكان، والتنمية البشرية، والتعليم، وتمكين الشباب والمرأة، والتحول الرقمي في القطاع الصحي.

أوضح محافظ كفرالشيخ أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، تولي أهمية كبرى لملف الصحة العامة وتحسين جودة حياة المواطنين، من خلال المبادرات الرئاسية الرائدة مثل "100 مليون صحة"، و"حياة كريمة"، و"بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي أسهمت في تعزيز الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية داخل الريف والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأشار إلى أن محافظة كفرالشيخ شهدت خلال العامين الماضيين طفرة في منظومة الرعاية الصحية وتطوير المستشفيات والوحدات ورفع كفاءة الفرق الطبية والخدمات المقدمة للمواطنين.