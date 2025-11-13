قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. مصرع شخصين وإصابة 11 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بسمالوط بالمنيا
تنتظر مصر أو أوزبكستان.. إيران تتأهل لنهائي بطولة كأس العين الدولية الودية بالفوز على كاب فيردي
خالد الغندور: الأهلي يغلق الباب أمام رحيل محمد عبدالله
آخر تحديث لسعر الجنيه الذهب مساء اليوم 13-11-2025
تحذير الأرصاد: انخفاض كبير بالحرارة.. وسيول محتملة وشبورة كثيفة تضرب الطرق غدا
قرارات جديدة في مقتل مهندس الإسكندرية ضحية صديقه
مستشارة بالاتحاد الأوروبي: لافروف هو من بدأ باتهام أوروبا بشن حرب ضد روسيا
ضرب طبيب بالنار بقنا .. والنقابة العامة : جريمة شروع في قتل مكتملة الأركان
جحيم الفاشر .. 770 كيلومتر خوف يلاحق الفارين من المحرقة السودانية
حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أمطار متوسطة ورعدية في هذه المناطق
اعترافات صادمة في قضية رشوة الضرائب.. وسيط يقر بتسليم حقيبة أموال لمسؤولين لإنهاء ملفات ضريبية
مفاجأة في جريمة فتاة البرميل .. والدتها استعانت بنسيب شقيقها وزوجته للتخلص منها | خاص
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

صدارة الأولويات .. عبد الغفار: الصحة أساس الجمهورية الجديدة .. والاستثمار في الإنسان الطريق للتنمية | أبرز تصريحات الوزير

لدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان
لدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان
محمود محسن

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول إهتمام الدولة المصرية بمنظومة الصحة، وإشادات منظمة الصحة العالمية بالجهود المصرية.

وإليكم أبرز التصريحات. 

عبد الغفار: الجمهورية الجديدة تضع الصحة والتعليم في صدارة الأولويات
 

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، أنه بالأمس برعاية الرئيس السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء، أطلق نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية فى نسخته الثالثة، مشيرا إلى أنه يجمع الخبراء وصناع القرار ومتخذي القرار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك ما يزيد عن 15 وزير صحة تنفيذيين فى المؤتمر، موضحا أن المؤتمر كان للإنسان وبناءه، وتمكين الأفراد وتعزيز التقدم وإتاحة الفرص، والبداية كانت فى الجلسة الحوارية وكلمة الدكتور خالد عبد الغفار، أنه لم تعد الصحة أو التعليم أو التحول الرقمي هو تكلفة تدفعها الدول لتحقيق ذلك، بل أصبح إستثمار.

وتابع: “لا يوجد تقدم أو تطور إلا إذا كان المواطن يحيي بصحة جيدة ومتعلم ومثقف وماهر ولديه قيم وأخلاق تمكنه من التحرك ولديه حياة كريمة من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وهذا أساس مؤتمر هذا العام”.

وأشار: “الجديد فى هذه النسخة من المؤتمر هو إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض التراخوما، وخلال عام 2006 أعلنت المنظمة خلو مصر من مرض شلل الأطفال، ثم لأسباب عديدة لم يكن الإهتمام بالصحة على نفس المستوي، حتي الجمهورية الجديدة، حيث وضعت الصحة والتعليم على رأس أولويات القيادة السياسية”.

ولفت: “خلال عام 2023 بعد أن كانت مصر الدولة الأولي عالميا فى معدلات الإصابة بفيروس سي تسلمت فى أكتوبر 2023 شهادة الإشهاد الذهبي كأول دولة على مستوي العالم فى مسار القضاء على فيروس سي، ثم فى مارس عام 2024 حصلت مصر على إشهاد أخر بخلو من الحصبة، وفي نفس العام أعلنت مصر خالية من الملاريا، وحصلت على مصر على إشهاد من المنظمة كأول دولة فى إقليم شرق المتوسط تحقق مستهدفات المنظمة فى القضاء على فيروس سي”.

متحدث الصحة: الاستثمار في الإنسان هو الطريق للتنمية.. وهدفنا التنبؤ بالأمراض
 

أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان: “كلنا يسمع عن دول لديها من الإمكانات والمعادن والقدرات، ولكن لأن المواطن غير مؤهل فى تحقيق تنمية ومستدامة من هذه الموارد الطبيعية، فإنها تعاني من الفقر”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية يحضر به أكثر من 100 دولة وأكثر من 68 من الخبراء من أجل أن العالم أصبح قرية صغيرة، وبالتالي لابد من تبادل الخبرات والرؤية، وفى النتيجة نصل إلى مجتمع عالمي لا يوجد به إلا نجاحات”.

وتابع: “جزء مهم جدا من الصحة هي الوقاية، ولا تعني فقط غسيل الإيدي وغيره، ولكنها تعني الغذاء السليم، ولذلك لدينا الإستراتيجية القومية للتغذية، وتعني الممارسة الحياتية السليمة والنشاط البدني، وجزء من مبادراتنا لها علاقة بالإدمان على وسائل التواصل الإجتماعي لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة الأطفال النفسية”.

وأشار: “واحدة من ضمن أهداف الرئيس السيسي هو التنبؤ ، ومعرفة إحتماليات الإصابة بأنواع من الأمراض من أجل البدء بالتعامل معها قبل حدوثها، وهذا كان أهداف المؤتمر”.

وعقب: “تم توقيع مذكرة تفاهم مع لاتفيا، وهي من الدول المتقدمة فى السياحة الصحية والتغطية الصحية الشاملة، ولدينا إمكانات ومبادرات، حيث أن مصر واحدة من الدول التي يشار إليها كنموذج ينبغي أن يحتذي فى مجال مبادرات الصحة العامة، إلى جانب تبادل تدريب الأفراد”.

حسام عبد الغفار وزارة الصحة الدولة المصرية منظمة الصحة العالمية مجلس الوزراء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

قتل صاحبه.. القبض على المتهم بقتل مهندس الكيمياء النووية بالإسكندرية

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة بنتها فى شهر العسل | صور

كان طلقها أحسن .. والدة عروس كفر الشيخ تكشف وفاة ابنتها فى شهر العسل | صور

صورة أرشيفية

يعمل في توكيل سيارات..مصدر يكشف حقائق حول مقتل مهندس كيمياء بالإسكندرية

بسبب خروجها فى وفت متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

بسبب خروجها فى وفت متأخر..الداخلية تكشف تفاصيل التعدى على فتاة عين شمس

مسلم

طلق مراته على الهوا.. مسلم: عمري ما هتجوز واحدة من الوسط الفني بتتباس وتتحضن

صورة المجني عليه

ابنة خالة المهندس قتيل الإسكندرية لـ صدى البلد: المتهم يدعي الجنون.. وهذه قصة صور زوجته الشخصية

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 بعد الارتفاع الكبير

هبوط جديد في سعر الذهب عيار 21 اليوم بعد الارتفاع الكبير

مسرح الواقعة

الداخلية تكشف حقيقة مقـ تل مهندس كيمياء نووية بالإسكندرية

ترشيحاتنا

البروفيسور ألفين روث

حائز نوبل: لا تعارض بين الاقتصاد وزراعة الأعضاء

حزب الجبهة الوطنية

كيف يساهم حزب الجبهة الوطنية في عمل توازن للحياة السياسية؟ تفاصيل

الكبد

خبير بجامعة بتسبرج : ميثاق القاهرة يضع الأخلاقيات في صدارة نقاشات زراعة الأعضاء

بالصور

طريقة عمل ميني بيتزا.. سريعة وسهلة لعشاء لذيذ ومغذي

طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا
طريقة عمل ميني بيتزا

الزهايمر لم يعد مجرد فقدان ذاكرة .. العلماء يصفونه بـ«السكري من النوع الثالث»

الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة
الدماغ وسكر الدم.. علاقة معقدة بين الطاقة والوظيفة

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل
طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مصمم أزياء يعلق على إطلالة ليلى علوي بمهرجان القاهرة السينمائي.. جمع الصيحات أمر غير موفق

ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي
ليلية علوى في مهرجان القاهرة السينمائي

فيديو

منال عبداللطيف تخلع الحجاب

عايزة أتحرر .. منال عبد اللطيف تشعل السوشيال ميديا بعد ظهورها بدون حجاب

شيرين عبد الوهاب

تصاعد الخلافات .. شيرين عبد الوهاب تشتكي شقيقها رسميًا

نجوم الفن

أزرق ملكي.. هكذا سيطر اللون الأنيق على السجادة الحمراء في افتتاح القاهرة

صورة من فعاليات المؤتمر

إيديكس 2025.. تنظيم النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية في الأول من ديسمبر بحضور دولي واسع

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: صدقني خلاص

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في الذكري الـ 21 لرحيل عرفات.. الثورة مستمرة

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوي يكتب: حكايتي مع ( العِرْسَةِ )..!!

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: العلاقات الحديثة هل تبحث عن الحب أم عن الأمان

المزيد