صدارة الأولويات .. عبد الغفار: الصحة أساس الجمهورية الجديدة .. والاستثمار في الإنسان الطريق للتنمية | أبرز تصريحات الوزير

كشف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول إهتمام الدولة المصرية بمنظومة الصحة، وإشادات منظمة الصحة العالمية بالجهود المصرية.

وإليكم أبرز التصريحات.

عبد الغفار: الجمهورية الجديدة تضع الصحة والتعليم في صدارة الأولويات



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان، أنه بالأمس برعاية الرئيس السيسي وبحضور رئيس مجلس الوزراء، أطلق نائب رئيس الوزراء وزير الصحة والسكان المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية فى نسخته الثالثة، مشيرا إلى أنه يجمع الخبراء وصناع القرار ومتخذي القرار.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”، أن هناك ما يزيد عن 15 وزير صحة تنفيذيين فى المؤتمر، موضحا أن المؤتمر كان للإنسان وبناءه، وتمكين الأفراد وتعزيز التقدم وإتاحة الفرص، والبداية كانت فى الجلسة الحوارية وكلمة الدكتور خالد عبد الغفار، أنه لم تعد الصحة أو التعليم أو التحول الرقمي هو تكلفة تدفعها الدول لتحقيق ذلك، بل أصبح إستثمار.

وتابع: “لا يوجد تقدم أو تطور إلا إذا كان المواطن يحيي بصحة جيدة ومتعلم ومثقف وماهر ولديه قيم وأخلاق تمكنه من التحرك ولديه حياة كريمة من خلال المجموعة الوزارية للتنمية البشرية، وهذا أساس مؤتمر هذا العام”.

وأشار: “الجديد فى هذه النسخة من المؤتمر هو إعلان منظمة الصحة العالمية خلو مصر من مرض التراخوما، وخلال عام 2006 أعلنت المنظمة خلو مصر من مرض شلل الأطفال، ثم لأسباب عديدة لم يكن الإهتمام بالصحة على نفس المستوي، حتي الجمهورية الجديدة، حيث وضعت الصحة والتعليم على رأس أولويات القيادة السياسية”.

ولفت: “خلال عام 2023 بعد أن كانت مصر الدولة الأولي عالميا فى معدلات الإصابة بفيروس سي تسلمت فى أكتوبر 2023 شهادة الإشهاد الذهبي كأول دولة على مستوي العالم فى مسار القضاء على فيروس سي، ثم فى مارس عام 2024 حصلت مصر على إشهاد أخر بخلو من الحصبة، وفي نفس العام أعلنت مصر خالية من الملاريا، وحصلت على مصر على إشهاد من المنظمة كأول دولة فى إقليم شرق المتوسط تحقق مستهدفات المنظمة فى القضاء على فيروس سي”.

متحدث الصحة: الاستثمار في الإنسان هو الطريق للتنمية.. وهدفنا التنبؤ بالأمراض



أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة والسكان: “كلنا يسمع عن دول لديها من الإمكانات والمعادن والقدرات، ولكن لأن المواطن غير مؤهل فى تحقيق تنمية ومستدامة من هذه الموارد الطبيعية، فإنها تعاني من الفقر”.

وأضاف خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر” المذاع عبر فضائية “الأولي”: “المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية يحضر به أكثر من 100 دولة وأكثر من 68 من الخبراء من أجل أن العالم أصبح قرية صغيرة، وبالتالي لابد من تبادل الخبرات والرؤية، وفى النتيجة نصل إلى مجتمع عالمي لا يوجد به إلا نجاحات”.

وتابع: “جزء مهم جدا من الصحة هي الوقاية، ولا تعني فقط غسيل الإيدي وغيره، ولكنها تعني الغذاء السليم، ولذلك لدينا الإستراتيجية القومية للتغذية، وتعني الممارسة الحياتية السليمة والنشاط البدني، وجزء من مبادراتنا لها علاقة بالإدمان على وسائل التواصل الإجتماعي لأنه يؤثر بشكل مباشر على صحة الأطفال النفسية”.

وأشار: “واحدة من ضمن أهداف الرئيس السيسي هو التنبؤ ، ومعرفة إحتماليات الإصابة بأنواع من الأمراض من أجل البدء بالتعامل معها قبل حدوثها، وهذا كان أهداف المؤتمر”.

وعقب: “تم توقيع مذكرة تفاهم مع لاتفيا، وهي من الدول المتقدمة فى السياحة الصحية والتغطية الصحية الشاملة، ولدينا إمكانات ومبادرات، حيث أن مصر واحدة من الدول التي يشار إليها كنموذج ينبغي أن يحتذي فى مجال مبادرات الصحة العامة، إلى جانب تبادل تدريب الأفراد”.