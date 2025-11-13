الصحة» تنظم جلسة حوارية بعنوان «الثقافة وتحسين جودة حياة المصريين»

نظمت وزارة الصحة والسكان جلسة حوارية بعنوان «الثقافة وتحسين جودة حياة المصريين»، ضمن فعاليات النسخة الثالثة من المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية (PHDC’25)، المنعقد تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال الفترة من 12 إلى 15 نوفمبر الجاري.

استعرضت الجلسة دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري في تحسين جودة حياة المواطن المصري من خلال مشاريع ثقافية نوعية، مع مناقشة تطبيقات إلكترونية أعدتها وزارة الثقافة، كما تناولت آليات توفير الخدمات الثقافية للمناطق الحدودية والعشوائية والإسكان البديل، ومنظومة مكتبات مصر العامة المتنقلة.

تنفيذ مبادرات ثقافية لبناء جيل واعٍ

وأبرزت الجلسة جهود المركز القومي للترجمة بالتعاون مع الجامعات المصرية في ترجمة الأعمال العالمية الفريدة، وتنفيذ مبادرات ثقافية لبناء جيل واعٍ يعزز الترجمة كجسر حضاري يسد الفجوات بين الشعوب، يدعم التنمية البشرية، ينشر المعارف، ويحسن جودة الحياة من خلال حوار مستمر بين الحضارات.

شارك في الجلسة:

• المهندس حمدي السطوحي، رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية بوزارة الثقافة.

• الدكتورة رشا صالح، مديرة المركز القومي للترجمة.

• الدكتورة حنان موسى، رئيس الإدارة المركزية للدراسات والبحوث الثقافية.

• الدكتور أحمد أمان، المنسق العام لمكتبة مصر العامة.

• المهندس محمد أبوسعدة، رئيس الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

• الدكتورة هايدي شلبي، مدير الإدارة المركزية للشؤون الفنية بالجهاز القومي للتنسيق الحضاري.