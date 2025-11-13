طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل.. طعم بيتي غني ومميز

تُعد الكوسة بالبشاميل من الأكلات المصرية الأصيلة التي تجمع بين الطعم اللذيذ والقيمة الغذائية العالية، فهي وصفة مثالية لعشاق الأكلات المنزلية الغنية بالنكهات.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي طريقتها المميزة لتحضير طاجن الكوسة بالبشاميل بخطوات سهلة وبسيطة ونتيجة مضمونة.

طريقة عمل طاجن الكوسة بالبشاميل

مكونات طاجن الكوسة بالبشاميل:

نصف كيلو كوسة مقطعة شرائح.

نصف كيلو لحمة مفرومة.

بصلة كبيرة مفرومة.

2 ملعقة كبيرة سمنة أو زبدة.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

رشة قرفة.

كوب ونصف لبن.

2 ملعقة دقيق.

بيضة.

نصف كوب جبنة موتزاريلا أو رومي (اختياري).

طريقة تحضير طاجن الكوسة بالبشاميل:

ـ لتحضير العصاج: في طاسة على النار، شوّحي البصل في السمنة حتى يصفر، ثم أضيفي اللحمة المفرومة وقلّبي جيدًا حتى يتغير لونها. تبّلي بالملح والفلفل والقرفة واتركيها حتى تنضج.

ـ لتجهيز الكوسة: في طاسة أخرى، شوّحي شرائح الكوسة مع رشة ملح وفلفل حتى تطرى قليلًا.

ـ لتحضير البشاميل: في إناء على النار، ضعي السمنة والدقيق وقلّبي حتى يصفر لونه، ثم أضيفي اللبن تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى تحصلي على قوام كريمي. ارفعيه عن النار، واتركيه ليبرد قليلًا، ثم أضيفي البيضة وقلّبي جيدًا.

ـ التجميع: في طاجن فرن، ضعي طبقة من الكوسة، ثم العصاج، ثم طبقة أخرى من الكوسة، واسكبي البشاميل على الوجه.

ـ يمكن إضافة الجبن على الوجه لمذاق غني ومميز.

ـ الخبز: ضعي الطاجن في فرن ساخن على درجة حرارة 180 لمدة 25-30 دقيقة حتى يتحمر الوجه ويصبح ذهبي اللون.

نصائح الشيف فاطمة أبو حاتي لنجاح الوصفة

ـ يمكن استبدال اللبن بقشطة للحصول على نكهة أغنى.

ـ لا تتركي الكوسة تنضج تمامًا قبل دخولها الفرن حتى لا تصبح مهروسة.

ـ قدّمي الطاجن مع الأرز الأبيض أو الخبز البلدي حسب الرغبة.