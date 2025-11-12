قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
حقيقة تدخّل حسام حسن لاستبعاد ناصر ماهر من منتخب حلمي طولان
رسميًا الآن.. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في البنوك
رابطة الأندية تبلغ الأهلي والزمالك بشروطها قبل تأجيل مباريات الجولة 14 بالدوري
أزمة ناصر ماهر مع حسام حسن .. ضياء السيد يكشف الحقيقة
صدمة للعالم .. «رينو» تقرّر إعادة استخدام البنزين في سياراتها الكهربائية
رئيس الوزراء يحضر المؤتمر الثالث للسكان والصحة والتنمية البشرية اليوم
مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. مواعيد الحضور وإجراءات التقاضي
ضياء السيد: توقيت السوبر «مثالي» للأهلي.. و«توروب» صنع منظومة دفاعية ذكية
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

آية التيجي

يُعد الفطير المشلتت من الأطباق المصرية الشهيرة التي يحبها الكبار والصغار، ويشتهر بخفته وهشاشته وطعمه المميز.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة مضمونة لإعداد الفطير المشلتت في المنزل بسهولة، بخطوات بسيطة يمكن لأي ربة منزل اتباعها للحصول على فطير هش ولذيذ، مثالي لتقديمه مع العسل أو الجبن أو المربى.

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

المكونات الأساسية للفطير المشلتت:

3 كوب دقيق أبيض

1 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

زبدة أو سمن لدهن الطبقات

خطوات تحضير الفطير المشلتت:

ـ لتحضير العجينة: امزجي الدقيق، السكر، الملح والخميرة في وعاء كبير.

ـ أضيفي الماء الدافئ والزيت تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ـ لتشكيل الفطير المشلتت: قسمي العجينة إلى كور صغيرة.

ـ افردي كل كور حتى تصبح رقيقة جدًا، ثم ادهنّيها بالزبدة أو السمن.

ـ قومي بطي الطبقات فوق بعضها لتكوين شكل مشلتت.

ـ الخبز: سخني مقلاة على نار متوسطة بدون زيت.

ـ ضعي الفطير في المقلاة واقليه حتى يتحمر من الجهتين ويصبح مقرمشًا.

ـ التقديم: قدمي الفطير المشلتت ساخنًا مع العسل، الجبن، أو المربى حسب الرغبة.

نصائح الشيف نادية السيد

ـ فرد العجينة رقيقًا جدًا هو سر هشاشة الفطير.

ـ دهن الزبدة بين الطبقات يعطي الفطير الملمس المقرمش المطلوب.

ـ يمكن إضافة حشوة بسيطة مثل الجبن أو السكر قبل طي الطبقات لمزيد من النكهة.

