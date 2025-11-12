تعلمي طريقة عمل الفطير المشلتت .. بخطوات سهلة ومضمونة

يُعد الفطير المشلتت من الأطباق المصرية الشهيرة التي يحبها الكبار والصغار، ويشتهر بخفته وهشاشته وطعمه المميز.

وقدمت الشيف نادية السيد وصفة مضمونة لإعداد الفطير المشلتت في المنزل بسهولة، بخطوات بسيطة يمكن لأي ربة منزل اتباعها للحصول على فطير هش ولذيذ، مثالي لتقديمه مع العسل أو الجبن أو المربى.

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل



المكونات الأساسية للفطير المشلتت:

3 كوب دقيق أبيض

1 كوب ماء دافئ

2 ملعقة كبيرة سكر

1/2 ملعقة صغيرة ملح

2 ملعقة كبيرة زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة خميرة فورية

زبدة أو سمن لدهن الطبقات

طريقة عمل الفطير المشلتت في المنزل

خطوات تحضير الفطير المشلتت:

ـ لتحضير العجينة: امزجي الدقيق، السكر، الملح والخميرة في وعاء كبير.

ـ أضيفي الماء الدافئ والزيت تدريجيًا واعجني حتى تحصلي على عجينة ناعمة ومتماسكة.

ـ غطي العجينة واتركيها ترتاح لمدة ساعة حتى يتضاعف حجمها.

ـ لتشكيل الفطير المشلتت: قسمي العجينة إلى كور صغيرة.

ـ افردي كل كور حتى تصبح رقيقة جدًا، ثم ادهنّيها بالزبدة أو السمن.

ـ قومي بطي الطبقات فوق بعضها لتكوين شكل مشلتت.

ـ الخبز: سخني مقلاة على نار متوسطة بدون زيت.

ـ ضعي الفطير في المقلاة واقليه حتى يتحمر من الجهتين ويصبح مقرمشًا.

ـ التقديم: قدمي الفطير المشلتت ساخنًا مع العسل، الجبن، أو المربى حسب الرغبة.

نصائح الشيف نادية السيد

ـ فرد العجينة رقيقًا جدًا هو سر هشاشة الفطير.

ـ دهن الزبدة بين الطبقات يعطي الفطير الملمس المقرمش المطلوب.

ـ يمكن إضافة حشوة بسيطة مثل الجبن أو السكر قبل طي الطبقات لمزيد من النكهة.