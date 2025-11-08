طريقة عمل شوربة الطماطم.. وصفة سهلة وسريعة بطعم غني

تُعد شوربة الطماطم من أشهر أنواع الشوربات التي تحظى بإقبال كبير نظرًا لمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية، فهي غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وتناسب مختلف الأذواق.

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة مميزة لتحضير شوربة الطماطم بقوام كريمي وطعم متوازن، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل. إليك خطوات تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة عمل شوربة الطماطم

المكونات:

1 كيلو طماطم حمراء مقطعة

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب مرق دجاج أو خضار

كوب حليب أو كريمة (اختياري)

ملح وفلفل أسود

رشة سكر لمعادلة الحموضة

ورقة لورا + عود كرفس (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ لتشويح البصل والثوم: سخّني الزيت أو الزبدة في وعاء، ثم أضيفي البصل حتى يذبل، وبعدها الثوم لثوانٍ حتى تظهر رائحته.

ـ لإضافة الطماطم: أضيفي الطماطم المقطعة وورقة اللورا ورشة السكر، وقلّبي جيدًا واتركي الخليط ينضج لمدة 10 دقائق.

ـ لإضافة الدقيق والمرق: ضعي الدقيق مع المكونات وقلّبي، ثم أضيفي المرق تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يذوب الدقيق.

يُترك الخليط على النار 10 دقائق إضافية.

ـ الخلط والتصفية: بعد أن يهدأ الخليط قليلًا، يُضرب في الخلاط حتى يصبح ناعمًا، ثم يُصفّى للحصول على قوام مثالي.

ـ لإضافة الحليب أو الكريمة (اختياري): تُعاد الشوربة إلى النار ويضاف الحليب أو الكريمة للحصول على قوام كريمي، ثم تُتبل بالملح والفلفل وتُقدّم ساخنة.

نصائح للتقديم:

ـ تُقدّم مع كروتون أو توست محمّص.

ـ يمكن إضافة رشة جبن مبشور لمذاق أغنى.