قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد فحوصات طبية .. محمد منير يغادر المستشفى ويعود إلى منزله |خاص
عمر مرموش قبل قمة مانشستر سيتي وليفربول: مواجهة صلاح مميزة.. والفوز هدفنا الوحيد
طاقم حكام مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري
برلماني: إصدار الصكوك السيادية يخلق أدوات استثمارية للمؤسسات المحلية
مشاهد مفرحة.. توافدون كبير على المتحف الكبير| فيديو
خبير عسكري: واشنطن باتت تمارس دورًا منفردًا في إدارة الأزمات الإقليمية
السيطرة على حريق قطعة أرض زراعية بكورنيش حلوان
4.7 مليون توك توك غير مرخص من إجمالي 5 ملايين في مصر
انتخابات مجلس النواب 2025 .. الهيئة الوطنية للانتخابات تتابع سير التصويت بالخارج في اليوم الثاني
رئيس المنظمة المصرية الألمانية: إقبال الناخبين المصريين بألمانيا للتصويت في انتخابات مجلس النواب
ارتفاع حصيلة المصابين جراء الإعصار في البرازيل إلى 432 شخصا
ترامب: واشنطن تقاطع قمة الـ 20 بجنوب إفريقيا احتجاجاً على سوء معاملة المزارعين البيض
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة عمل شوربة الطماطم.. وصفة سهلة وسريعة بطعم غني

طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم
آية التيجي

تُعد شوربة الطماطم من أشهر أنواع الشوربات التي تحظى بإقبال كبير نظرًا لمذاقها اللذيذ وفوائدها الصحية، فهي غنية بالفيتامينات ومضادات الأكسدة وتناسب مختلف الأذواق. 

وقدّم الشيف محمد حامد طريقة مميزة لتحضير شوربة الطماطم بقوام كريمي وطعم متوازن، باستخدام مكونات بسيطة ومتوفرة في كل منزل. إليك خطوات تحضيرها بطريقة سهلة وسريعة.

طريقة عمل شوربة الطماطم

طريقة عمل شوربة الطماطم

المكونات:

1 كيلو طماطم حمراء مقطعة

بصلة كبيرة مفرومة

2 فص ثوم مفروم

2 ملعقة كبيرة زيت أو زبدة

2 ملعقة كبيرة دقيق

2 كوب مرق دجاج أو خضار

كوب حليب أو كريمة (اختياري)

ملح وفلفل أسود

رشة سكر لمعادلة الحموضة

ورقة لورا + عود كرفس (اختياري)

طريقة عمل شوربة الطماطم

طريقة التحضير:

ـ لتشويح البصل والثوم: سخّني الزيت أو الزبدة في وعاء، ثم أضيفي البصل حتى يذبل، وبعدها الثوم لثوانٍ حتى تظهر رائحته.

ـ لإضافة الطماطم: أضيفي الطماطم المقطعة وورقة اللورا ورشة السكر، وقلّبي جيدًا واتركي الخليط ينضج لمدة 10 دقائق.

ـ لإضافة الدقيق والمرق: ضعي الدقيق مع المكونات وقلّبي، ثم أضيفي المرق تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يذوب الدقيق.
يُترك الخليط على النار 10 دقائق إضافية.

ـ الخلط والتصفية: بعد أن يهدأ الخليط قليلًا، يُضرب في الخلاط حتى يصبح ناعمًا، ثم يُصفّى للحصول على قوام مثالي.

ـ لإضافة الحليب أو الكريمة (اختياري): تُعاد الشوربة إلى النار ويضاف الحليب أو الكريمة للحصول على قوام كريمي، ثم تُتبل بالملح والفلفل وتُقدّم ساخنة.

طريقة عمل شوربة الطماطم

نصائح للتقديم:

ـ تُقدّم مع كروتون أو توست محمّص.

ـ يمكن إضافة رشة جبن مبشور لمذاق أغنى.

طريقة عمل شوربة الطماطم شوربة الطماطم محمد حامد وصفات الشورب شوربة صحية شوربة بالمرق وصفات الشيف محمد حامد شوربة كريمي طريقة عمل الطماطم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

https://www.elbalad.news/6758527

ادعو له.. رساله مؤثرة لزوجة اسماعيل الليثي.. ومدير أعماله يكشف حقيقة وفـ.ـاته

اجتماع وزير الداخلية مع مساعديه

نقاط تفتيش والأكمنة وتمركزات أمنية .. تفاصيل الاجتماع العاجل لوزير الداخلية مع مساعديه

وزير التربية والتعليم

هل يحصل طلاب المدارس على إجازة خلال انتخابات مجلس النواب 2025؟ توضيح عاجل

معرفة لجنة الانتخابات

طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي 2025

سعر الذهب

عيار 21 الآن.. مفاجأة في سعر الذهب بعد تراجعه أكثر من 500 جنيه

إسماعيل الليثي

النزيف لم يتوقف.. تطورات الحالة الصحية للفنان إسماعيل الليثي

منى عراقي

قالولى ملكيش علاج.. منى عراقي تعلن إصابتها بمرض مناعي خطير

اسماعيل الليثي

زوجه إسماعيل الليثي تثير قلق الجمهور بـ"صورة ادعوله"

ترشيحاتنا

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

بالصور

بسبب كسر بخط الطرد الرئيسي .. انقطاع مياه الشرب عن 9 مناطق بمدينة أسيوط

إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب
إنقطاع مياه الشرب

طريقة عمل شوربة الطماطم.. وصفة سهلة وسريعة بطعم غني

طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم
طريقة عمل شوربة الطماطم

هيفاء وهبي تتألّق في حفلٍ جماهيري كامل العدد بالأردن

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

الحب تكشفه عيونه .. زواج علني بالخفاء المرح | أحدث عرائس الفن

امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما
امال ماهر ومنة شلبي مع زوجيهما

فيديو

متحف مقتنيات عادل إمام

جمع آلاف المقتنيات.. مصري يوثق مسيرة الزعيم عادل إمام من “الواد سيد الشغال” في متحف

هيفاء وهبي

قبل اقتحام معجب حفلها.. هيفاء وهبي الأكثر تعرضا لمواقف صعبة| فيديو

هيفاء وهبي

معجب يتهجم على هيفاء وهبي في حفلها بالأردن والبودي جارد يمنعه.. فيديو

معادن الجزيرة الجليدية

جرينلاند على خريطة الصراع العالمي.. هل تكون الجزيرة النائية منجما للمعادن النادرة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد