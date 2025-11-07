أسهل طريقة لبسبوسة القشطة الهشة واللذيذة

في عالم الحلويات الشرقية، تظل بسبوسة القشطة واحدة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، لما تتميز به من قوام هش وحشوة كريمية لذيذة.

وقد قدّمت الشيف نادية السيد وصفة سهلة وسريعة لعمل بسبوسة القشطة في المنزل بنتيجة مماثلة للمحال الشهيرة. وتتميز هذه الطريقة بدقة المكونات وبساطة الخطوات التي تناسب المبتدئين والمحترفين، وفيما يلي خطوات تحضير بسبوسة القشطة

طريقة عمل بسبوسة القشطة

مكونات البسبوسة:

2 كوب سميد بسبوسة

كوب سكر

كوب جوز هند ناعم

كوب زبادي

نصف كوب سمن سايح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة فانيليا

مكونات القشطة (الحشوة):

2 كوب لبن

3 ملاعق كبار نشا

ملعقتان كبار سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة قشطة أو زبدة (اختياري)

طريقة التحضير:

ـ لتحضير القشطة: يُسخن اللبن ويضاف السكر، ثم يُذوّب النشا في قليل من اللبن البارد ويُضاف للخليط مع التقليب حتى يغلظ القوام. تضاف الفانيليا ويُترك الخليط ليبرد تمامًا.

ـ لتجهيز خليط البسبوسة: يُخلط السميد مع السكر وجوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا، ثم يُضاف السمن السايح ويُقلّب حتى يتشرب المزيج. بعدها يُضاف الزبادي وتُقلب المكونات دون عجن.

ـ لفرد الطبقات: تُدهن الصينية بالسمن، وتُفرد نصف كمية البسبوسة، ثم تُضاف طبقة القشطة الباردة، ويُغطى الوجه بالنصف المتبقي من الخليط.

ـ الخبز: تُخبز البسبوسة على درجة 180 لمدة 30–35 دقيقة حتى تتحمر الأطراف ويتماسك الوجه.

ـ الشربات: عند خروج البسبوسة من الفرن يُسكب عليها شربات دافئ وتُترك لتمتصه قبل التقديم.

نصائح لنجاح بسبوسة القشطة

ـ عدم عجن الخليط لضمان قوام هش.

ـ ضرورة أن تكون حشوة القشطة باردة تمامًا.

ـ استخدام سميد ناعم للحصول على أفضل نتيجة.

ـ يفضل أن يكون الشربات دافئًا والبسبوسة ساخنة.