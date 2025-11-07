قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الولايات المتحدة تضغط لاعتماد خطة ترامب بشأن غزة كمرجع في القانون الدولي
ربنا هينزل العدالة | رسالة نارية من عمرو أديب للاعبي الزمالك في نهائي الكأس
والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام
ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد ثنائية سالم الدوسري أمام النجمة
ياسمينا العبد تشارك صورة مع شريهان .. وتوجه لها رسالة
تشكيل الزمالك المتوقع أمام الأهلي على لقب كأس السوبر بالإمارات
حسد أم قَدَر | ماذا حدث لـ إسماعيل الليثي؟ حكاية حفلة قلبت بغَمّ
علي الدين هلال يرد على دعوات حذف العربية من جمهورية مصر .. فيديو
الأزهر: مرتكبو تفجير مسجد بالعاصمة الإندونيسية تجردوا من كل تعاليم الدين والقيم الإنسانية
وفاة جيمس واتسون .. مكتشف بنية الحمض النووي وأحد أبرز علماء القرن العشرين
أوراق المشروعات وفيزا البنك.. مهندس يروي تفاصيل تعرضه للسرقة بالجيزة
تشكيل الأهلي المتوقع أمام الزمالك في مواجهة لقب السوبر المصري بالإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أسهل طريقة لبسبوسة القشطة الهشة واللذيذة

طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة
آية التيجي

في عالم الحلويات الشرقية، تظل بسبوسة القشطة واحدة من أكثر الوصفات التي تبحث عنها ربات البيوت، لما تتميز به من قوام هش وحشوة كريمية لذيذة. 

وقد قدّمت الشيف نادية السيد وصفة سهلة وسريعة لعمل بسبوسة القشطة في المنزل بنتيجة مماثلة للمحال الشهيرة. وتتميز هذه الطريقة بدقة المكونات وبساطة الخطوات التي تناسب المبتدئين والمحترفين، وفيما يلي خطوات تحضير بسبوسة القشطة

طريقة عمل بسبوسة القشطة

طريقة عمل بسبوسة القشطة

مكونات البسبوسة:

2 كوب سميد بسبوسة

كوب سكر

كوب جوز هند ناعم

كوب زبادي

نصف كوب سمن سايح

ملعقة صغيرة بيكنج بودر

رشة فانيليا

طريقة عمل بسبوسة القشطة

مكونات القشطة (الحشوة):

2 كوب لبن

3 ملاعق كبار نشا

ملعقتان كبار سكر

ملعقة صغيرة فانيليا

ملعقة قشطة أو زبدة (اختياري)

طريقة عمل بسبوسة القشطة

طريقة التحضير:

ـ لتحضير القشطة: يُسخن اللبن ويضاف السكر، ثم يُذوّب النشا في قليل من اللبن البارد ويُضاف للخليط مع التقليب حتى يغلظ القوام. تضاف الفانيليا ويُترك الخليط ليبرد تمامًا.

ـ لتجهيز خليط البسبوسة: يُخلط السميد مع السكر وجوز الهند والبيكنج بودر والفانيليا، ثم يُضاف السمن السايح ويُقلّب حتى يتشرب المزيج. بعدها يُضاف الزبادي وتُقلب المكونات دون عجن.

ـ لفرد الطبقات: تُدهن الصينية بالسمن، وتُفرد نصف كمية البسبوسة، ثم تُضاف طبقة القشطة الباردة، ويُغطى الوجه بالنصف المتبقي من الخليط.

ـ الخبز: تُخبز البسبوسة على درجة 180 لمدة 30–35 دقيقة حتى تتحمر الأطراف ويتماسك الوجه.

ـ الشربات: عند خروج البسبوسة من الفرن يُسكب عليها شربات دافئ وتُترك لتمتصه قبل التقديم.

طريقة عمل بسبوسة القشطة

نصائح لنجاح بسبوسة القشطة

ـ عدم عجن الخليط لضمان قوام هش.

ـ ضرورة أن تكون حشوة القشطة باردة تمامًا.

ـ استخدام سميد ناعم للحصول على أفضل نتيجة.

ـ يفضل أن يكون الشربات دافئًا والبسبوسة ساخنة.

بسبوسة القشطة طريقة عمل البسبوسة الشيف نادية السيد بسبوسة هشة حلويات شرقية وصفات سهلة طريقة بسبوسة القشطة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسماعيل الليثي

حقيقة وفاة إسماعيل الليثي | صفحة الفنان تكشف والتقرير الطبي يوضح

حادث الفنان إسماعيل الليثي

آخر مستجدات حادث الفنان إسماعيل الليثي.. صور

إسماعيل الليثي

قلبه توقف وكسر بالجمجمة.. صديق إسماعيل الليثي يعلن مفاجأة عن حالته الصحية

الفنان اسماعيل الليثي

مصدر مقرب لـ إسماعيل الليثي يكشف تطورات حالته الصحية | خاص

إسماعيل الليثي

أسبوعان تحت الملاحظة وأجهزة تنفس | أستاذ مخ وأعصاب يعلق على تطورات حالة إسماعيل الليثي

التقرير الطبي للمطرب اسماعيل الليثي

ننشر التقرير الطبي للفنان إسماعيل الليثي بعد إصابته في حادث مروري بصحراوي المنيا.. صور

الزمالك

أبرز غيابات الزمالك عن مواجهة الأهلي في نهائي السوبر

تشييع جثامين شقيقين ونجل عمهم وزوجته ضحايا حادث تصادم سيارتين

تشييع جثامين ضحايا حادث تصادم سيارة إسماعيل الليثي في أسيوط.. صور

ترشيحاتنا

دفن الميت

ما يجب فعله عند دفن الميت.. الإفتاء تحذر: هذا الفعل حرام شراعا

القرآن

باحث بمرصد الأزهر: القرآن مدرسة متكاملة في ترشيد القوة وتحقيق العدل

الدكتور شوقي علام

نموذج يحتذى به.. شوقي علام: الشريعة الإسلامية حاضرة في القوانين المصرية

بالصور

والد محمد رمضان الأحدث .. الحزن يخيم على الوسط الفني بـ 3 وفيات في 3 أيام

محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده
محمد رمضان يحمل نعش والده

أسهل طريقة لبسبوسة القشطة الهشة واللذيذة

طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة
طريقة عمل بسبوسة القشطة

3 فوائد مذهلة للبطاطا تعزز صحتك.. كنز غذائي مذهل

فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا
فوائد صحية للبطاطا

ألغاز ممتعة لأطفالك تعرفهم إلى غرائب الحيوان.. من عمر 9 أعوام

ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان
ألغاز ممتعة للتعرّف إلى أغرب حقائق الحيوان

فيديو

استغاثة شيماء سعيد لزوجها

جوزي إسماعيل الليثي بيموت .. استغاثة شيماء سعيد تقلب السوشيال ميديا

ايمان عبد اللطيف

3 بدائل أمام سكان الإيجار القديم | تفاصيل هامة

حقيقة واقعة الحرم المكي

انتهاء ازمة المعتمر .. الخارجية توضح تفاصيل واقعة المصري في الحرم المكي

تحديز من عاصفه شمسيه

تحذير من صاعقة الشمس.. عاصفة جيومغناطيسية G3 تضرب الأرض خلال ساعات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أمل منصور

د.أمل منصور تكتب: حلاوة البدايات ومرارة الاستمرار... لماذا يفقد الحب مذاقه؟

د.آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: الإنترنت الأسود.. الوجه الخفي لعصر المعلومات

محمد مندور

محمد مندور يكتب: الموسوعة العربية الشاملة.. حكاية الشارقة والأمن المعرفي

ياسمين عبده

ياسمين عبده تكتب: زهران ممداني يعلن سقوط الحلم الأميركي القديم ؟

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب : حين تصبح التكنولوجيا مرآة لتقدم الأمم : أين يقف العرب اليوم؟

المزيد