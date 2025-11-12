طريقة تخليل اللفت .. بخطوات سهلة ولذيذة

يُعد تخليل اللفت من المخللات المصرية التقليدية المفضلة على الموائد، ويشتهر بطعمه المميز وفوائده الصحية.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة سهلة وسريعة لتخليل اللفت في المنزل، بخطوات واضحة تضمن الحصول على لفت مقرمش ولذيذ، مع إمكانية إضافة نكهات متنوعة مثل الفلفل الحار أو الشبت.

طريقة تخليل اللفت في المنزل

مكونات تخليل اللفت:

1 كيلو لفت أحمر، مغسول ومقطع شرائح

3 فصوص ثوم مهروس

2 كوب ماء

1 كوب خل أبيض

2 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار (اختياري)

أوراق نعناع أو شبت (اختياري)

خطوات تحضير تخليل اللفت:

ـ لتحضير اللفت: اغسلي اللفت جيدًا وقشريه، ثم قطعيه شرائح أو أعواد حسب الرغبة.

ـ لتحضير محلول التخليل: ضعي الماء، الخل، السكر، والملح في قدر على النار.

ـ دعي المكونات تغلي لمدة 5 دقائق حتى يذوب السكر والملح تمامًا.

ـ أضيفي الفلفل الحار حسب الرغبة.

ـ لتخليل اللفت: ضعي اللفت في برطمان نظيف ومعقم، ثم أضيفي الثوم المهروس وأوراق النعناع أو الشبت إذا رغبتِ.

ـ صبي محلول التخليل الساخن فوق اللفت حتى يغطيه بالكامل.

ـ التخزين والنضوج: اتركي البرطمان يبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم أغلقيه جيدًا وضعيه في الثلاجة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل التقديم للحصول على نكهة متجانسة.

نصائح مهمة من الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ يمكن زيادة كمية الخل للحصول على طعم أكثر حموضة.

ـ التأكد من استخدام برطمان معقم لضمان تخزين آمن وطعم أفضل.

ـ إضافة نكهات مثل الفلفل الحار أو الكمون تعطي مذاقًا مميزًا ومختلفًا للفت المخلل.