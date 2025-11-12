قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم الوصية بمنع شخص من حضور الجنازة .. الإفتاء توضح
إعلامي: أزمة زيزو وهشام نصر «شخصية».. والزمالك يهرب من خسارة السوبر بـ«شكوى وهمية»
انخفاض جديد.. أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء بالبورصة والأسواق
1600 .. صعود قوي في سعر الجنيه الذهب
تامر حسني يُوجّه رسالة لـ مي عز الدين بعد خبر زواجها .. ماذا قال ؟
استعدادات مبكرة لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا
غاز سام مُسيل للدموع .. استشهاد طفل فلسطيني متأثرًا بإصابته جنوب نابلس
ضياء السيد: مشاركة محمد صلاح في الدورة الودية بالإمارات «ضرورة للمنتخب»
بيزيرا «ميعرفش» وزير الرياضة.. محمد صلاح: أرفض موقف «زيزو» مع هشام نصر
بدء تجربة التدريس المشترك بين حقوق عين شمس وكلية القانون بجامعة إسيكس البريطانية
كولومبيا تعلّق تعاونها الاستخباراتي مع واشنطن احتجاجًا على الضربات الأمريكية في «الكاريبي»
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

طريقة تخليل اللفت .. بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة تخليل اللفت في المنزل
طريقة تخليل اللفت في المنزل
آية التيجي

يُعد تخليل اللفت من المخللات المصرية التقليدية المفضلة على الموائد، ويشتهر بطعمه المميز وفوائده الصحية.

وقدمت الشيف فاطمة أبو حاتي وصفة سهلة وسريعة لتخليل اللفت في المنزل، بخطوات واضحة تضمن الحصول على لفت مقرمش ولذيذ، مع إمكانية إضافة نكهات متنوعة مثل الفلفل الحار أو الشبت.

طريقة تخليل اللفت في المنزل

طريقة تخليل اللفت في المنزل

مكونات تخليل اللفت:

1 كيلو لفت أحمر، مغسول ومقطع شرائح

3 فصوص ثوم مهروس

2 كوب ماء

1 كوب خل أبيض

2 ملعقة كبيرة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

1 ملعقة صغيرة فلفل أحمر حار (اختياري)

أوراق نعناع أو شبت (اختياري)

طريقة تخليل اللفت في المنزل

خطوات تحضير تخليل اللفت:

ـ لتحضير اللفت: اغسلي اللفت جيدًا وقشريه، ثم قطعيه شرائح أو أعواد حسب الرغبة.

ـ لتحضير محلول التخليل: ضعي الماء، الخل، السكر، والملح في قدر على النار.

ـ دعي المكونات تغلي لمدة 5 دقائق حتى يذوب السكر والملح تمامًا.

ـ أضيفي الفلفل الحار حسب الرغبة.

ـ لتخليل اللفت: ضعي اللفت في برطمان نظيف ومعقم، ثم أضيفي الثوم المهروس وأوراق النعناع أو الشبت إذا رغبتِ.

ـ صبي محلول التخليل الساخن فوق اللفت حتى يغطيه بالكامل.

ـ التخزين والنضوج: اتركي البرطمان يبرد في درجة حرارة الغرفة، ثم أغلقيه جيدًا وضعيه في الثلاجة لمدة 24 ساعة على الأقل قبل التقديم للحصول على نكهة متجانسة.

طريقة تخليل اللفت في المنزل

نصائح مهمة من الشيف فاطمة أبو حاتي

ـ يمكن زيادة كمية الخل للحصول على طعم أكثر حموضة.

ـ التأكد من استخدام برطمان معقم لضمان تخزين آمن وطعم أفضل.

ـ إضافة نكهات مثل الفلفل الحار أو الكمون تعطي مذاقًا مميزًا ومختلفًا للفت المخلل.

طريقة تخليل اللفت تخليل اللفت في المنزل وصفة الشيف فاطمة أبو حاتي اللفت المخلل المقرمش طريقة عمل مخلل اللفت تخليل اللفت الأحمر خطوات تخليل اللفت مخللات مصرية طرق تخليل الخضروات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أحمد تيمور و هيدي كرم

ما علاقة زوج مي عز الدين بـ هيدي كرم

مي عز الدين وزوجها

بعد إعلانها المفاجئ للخبر | اعرف من هو زوج مي عز الدين

نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

رسميًا.. موعد إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب 2025

صورة أرشيفية

ضربات برق ورعد.. الأرصاد تحذر المواطنين من تقلبات جوية فى هذا الموعد

الفنان محمد صبحي

بأمر الطبيب | تطورات حالة محمد صبحي الصحية .. خاص

ابن يقتل والدته

ابن يقتل والدته في شبرا الخيمة .. ما القصة؟

الطائرة التركية

وفاة الطاقم بالكامل.. شاهد لحظة سقوط طائرة شحن تركية عسكرية

إسماعيل الليثي

ابن حلال .. محمد رمضان ينعى إسماعيل الليثي بكلمات مؤثرة

ترشيحاتنا

بيزيرا

والد خوان بيزيرا يوضح سبب عدم سلام نجله على وزير الرياضة ومحمد يحيى في مراسم السوبر

الإسماعيلي

محمد رائف: مهمتنا تطوير الإسماعيلي ووضعه على الطريق الصحيح

أحمد شوبير

مش سهلة.. شوبير يعلق على مباراة منتخب مصر للناشئين أمام سويسرا

بالصور

طريقة تخليل اللفت .. بخطوات سهلة ولذيذة

طريقة تخليل اللفت في المنزل
طريقة تخليل اللفت في المنزل
طريقة تخليل اللفت في المنزل

هل تُسبّب الماتشا تساقط الشعر؟ خبراء التغذية يكشفون الحقيقة وأبرز الفئات الأكثر تأثرًا

مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا
مخاطر الإفراط في شرب الماتشا

أخطاء يومية تدمر مناعة طفلك .. احترس من الوقوع فيها

أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال
أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال
أخطاء يومية تُضعف مناعة الأطفال

مرسيدس تكشف عن أحدث سيارة كهربائية بقوة 500 حصان

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

فيديو

هبة توفيق

هبة توفيق تكشف سر ابتعادها عن الفن 9 سنوات: رجعت لقيت كل اللي أعرفهم اختفوا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: المشاركة السياسية في انتخابات مجلس النواب ترسيخ دعائم الدولة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب.. الديمقراطية الأمريكية وقوة الدولة المصرية

إبراهيم الشاذلي

إبراهيم الشاذلي يكتب: من أزمة فنية إلى دعاية عالمية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: سياسة القطيع

محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: من الرعية إلى المواطن.. فكر محمود ممداني وعبور إفريقيا نحو مستقبل جديد

المزيد