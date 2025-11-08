5 أطعمة تعزّز صحة الغدة الدرقية.. تدعم إنتاج الهرمونات

تلعب الغدة الدرقية دورًا أساسيًا في تنظيم عمليات الأيض وإنتاج الطاقة والحفاظ على صحة الجهازين العصبي والعضلي.

أفضل الأطعمة لتعزيز صحة الغدة الدرقية

وتُعد التغذية السليمة من أهم العوامل التي تضمن كفاءة عملها. فالغدة تعتمد على مجموعة من العناصر الدقيقة مثل اليود، السيلينيوم، الزنك، والمغنيسيوم لإنتاج هرموني T3 وT4.

وفي هذا التقرير نستعرض أبرز الأطعمة المفيدة للغدة الدرقية وفق ما ذكره موقع The Healthy، ومن أهمها ما يلي:

- الأسماك الدهنية (السلمون – التونة – السردين):

تعد من أغنى المصادر باليود وأحماض أوميغا-3 الدهنية المفيدة لصحة الغدة. يدخل اليود في تركيب هرمونات الغدة الدرقية، بينما تساعد أوميغا-3 على تقليل الالتهاب وتحسين استجابة الخلايا للهرمونات.

وتشير دراسات منشورة في Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism إلى أن تناول الأسماك مرتين أسبوعيًا يقلل من مخاطر اضطرابات الغدة الدرقية.

- البيض الكامل:

يحتوي صفار البيض على اليود والسيلينيوم الضروريين لتحويل هرمون T4 إلى الشكل النشط T3، بينما يدعم البياض امتصاص هذه العناصر المهمة.

ويوصي خبراء التغذية بتناول بيضة واحدة يوميًا لتعزيز صحة الغدة بشكل طبيعي.

- منتجات الألبان المدعمة باليود:

تشير أبحاث التغذية السريرية إلى أن الأشخاص الذين يتناولون الحليب واللبن والجبن المدعم باليود يعوّضون نقص الأغذية البحرية بسهولة.

كما توفر الألبان الزنك والكالسيوم، وهما عنصران مهمان لتوازن الهرمونات وصحة العظام المرتبطة بوظائف الغدة الدرقية.

- الخضروات الورقية (السبانخ – الجرجير – الكرنب):

غنية بالمغنيسيوم والحديد، وهما عنصران يعززان إنتاج الطاقة الخلوية الضرورية لعمل الغدة، إضافة إلى مضادات الأكسدة التي تقلل من الإجهاد التأكسدي المؤثر على خلايا الغدة.

- المكسرات وخاصة الجوز البرازيلي:

يعد من أقوى مصادر السيلينيوم، وهو معدن أساسي لتحويل هرمون T4 إلى T3 وحماية الغدة من الالتهاب.

وتناول 2 إلى 3 حبات فقط من المكسرات البرازيلية يوميًا يوفر الجرعة المثالية من السيلينيوم التي ينصح بها الخبراء.

أطعمة يجب الحذر منها

وينصح الأطباء بعدم الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بمركبات الجويتروجين مثل: البروكلي والقرنبيط النيئ، لأنها قد تعيق امتصاص اليود عند تناولها بكميات كبيرة.

واتباع نظام غذائي متوازن غني باليود والسيلينيوم والزنك والمغنيسيوم، إلى جانب الفحوصات الدورية، يساعد في الوقاية من قصور أو فرط نشاط الغدة الدرقية ودعم الأداء الهرموني السليم للجسم.