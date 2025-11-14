وزير المالية: الاستثمار الخاص في مصر زاد 73%

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الاستثمار في مصر زاد بنسبة كبيرة، وهناك تحسن في أرقام الدين، وأن أرقام الإيرادات تتحسن بمعدلات جيدة ومؤثرة وبدون أعباء جديدة.

وأضاف وزير المالية، على قناة "dmc"، أن الأهم من كل هذا أن الاستثمار الخاص في مصر زاد بنسبة 73% وهذا المؤشر نتابعه بنفس درجة الاهتمام مثل مؤشرات المالية.

وأشار إلى أن القطاع الصناعي في العام الماضي نما بشكل حقيقي بحجم الانتاج وليس الأسعار بعد عامين من التراجع وليس الاستقرار، منوها أن الربع الأول من هذا العام يشهد تحسن في القطاع الصناعي.

وأوضح أننا نحتاج إلى أوضاع إيجابية تجعل أي شركة خارجية تستثمر في مصر، منوها أن الاستقرار الاقتصادي والمؤشرات الإيجابية تجعل لدينا قدرة في إقناع الشركات بالسوق المصري والتوسع فيه.

كما نحتاج إلى حالة من اليقين والوضوح لعرضها على المستثمرين الراغبين في دخول سوق مصر، وإعطاء نظرة احنا رايحين فينا وبنفكر في ايه؟ وهذا ما سيتم إعلانه في الفترة المقبلة لتوضيح طريقة فكرنا للناس والمستهدف الذي نرغب في تحقيقه.

وأشار إلى أننا نريد خلق سياسة ضريبية تحقق إيرادات أكبر وداعمة للتصنيع والتصدير والنشاط الاقتصادي بشكل عام.

كما نحتاج إلى مزيد من الاطمئنان والمنافسة ونحن سنفعل هذا الأمر وسنعلن عن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية.