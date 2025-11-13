مستشارة بالاتحاد الأوروبي: لافروف هو من بدأ باتهام أوروبا بشن حرب ضد روسيا

قالت كاميلا زاريتا مستشارة بالاتحاد الأوروبي، إنّ سيرجي لافروف وزير الخارجية الروسي هو مَن بدأ باتهام أوروبا بشن حرب ضد روسيا، حيث يتبنى السياسة الميكافيلية وهو لديه خبرة في تشكيل السرديات ولديه نية مبطنة من هذا التصريح.

وأضافت في تصريحات مع الإعلامي كمال ماضي، مقدم برنامج "ملف اليوم"، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أنّ هذا التصريح لا يعد تصريحًا سياسيًا بل هي استراتيجية مباشرة للتأثير على اتخاذ القرار الأوروبي.

وتابعت: "فهي موجودة ولها أهمية، يعني هذه المقولة وهي لتعزيز التواصل، ونحن رأينا لفترة طويلة بالفعل أنه هناك تصعيد وأنه هناك نقص أو انعدام للأمن لدى الأوروبيين، وهذه الاستراتيجيات التي ذكرتها للتأثير عليهم ولنشر المخاوف الكاذبة".

